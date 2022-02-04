تعرف على موعد عرض مسلسل «اللعبة 3» على موقع شاهد vip

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يبدأ انطلاق أولى حلقات مسلسل "اللعبة" فى موسمه الثالث للنجمين شيكو وهشام ماجد، يوم 20 فبراير المقبل 2022، على ممنصة “شاهد” الإكترونية، بعدما كثف المخرج معتز التونى عدد ساعات التصوير حتى وصلت إلى 18 ساعة فى اليوم الواحد، منذ إنطلاق التصوير فى شهر نوفمبر من العام الماضي بمدينة 6 أكتوبر.

دوت الخليج يرصد عن موعد طرح مسلسل اللعبة الموسم الثالث على منصة “شاهد” الأكترونية

وانتهى أبطال العمل من تصوير المسلسل الكوميدي، حسب الخطة التى وضعها مخرج العمل، للحاق بالعرض فى الموسم الشتوى، وتداول البوستر الرسمي لأبطال المسلسل عبر مواقع السوشيال ميديا المختلفة، بعد أن تم وقف التصوير لفترة قصيرة بسبب إصابة “شيكو” لفيروس كورونا المستجد.

مسلسل اللعبة الجزء الثالث

وتدور أحداث “اللعبة 3”، في إطار كوميدي حيث يظهر هشام ماجد وشيكو بشخصياتهم الحقيقية، وهما يرفضان تقديم جزء جديد من مسلسل اللعبة، ولكنهما يوافقان بعد رفع أجرهما، لكنهما يكتشفان أنها خدعة ولعبة بين المخرج معتز التوني وإدارة "شاهد" فيقرران العودة والانتقام.

الجزء الأول من المسلسل عرض في عام 2020 على منصة شاهد بشكل حصري، تدور الأحداث حول وسيم ومازو، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض في شكل مباراة مستمرة بينهما، وحينما يتقدم الثنائي في العمر وينتهي التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد.

بينما عرض الموسم الثاني في عام 2021 بعنوان "اللعبة 2"، وتضمن عودة الثنائي مجددًا لتحديات جديدة، وذلك بعد نجاحهما في التخلص من سمير، يعود وسيم ومازو إلى اللعبة من جديد مع زوجاتيهما، حيث يخوض الثنائي العديد من التحديات ضمنها الفوز بقلب جارتهما نسرين باللعبة.

مسلسل “اللعبة” بطولة هشام ماجد وشيكو، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، أتوكا، وبيومي فؤاد وغيرهم، وإخراج معتز التوني، وإنتاج أمير شوقي.

“اللعبة” يحصد جائزة أفضل مسلسل كوميدي بالمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون‎

هذا وقد حصد مسلسل “اللعبة” بطولة هشام ماجد وشيكو، على جائزة أفضل عمل درامي كوميدي في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون‎، وتسلمت الجائزة قناة «MBC» مصر الفضائية بإعتبارها القناة المسؤلة عن عرض العمل.

مسلسل “اللعبة” مقتبس من فيلم أجنبي، وهذا ما اعتاد عليه بطلا المسلسل "شيكو وهشام ماجد" في معظم أعمالهم الفنية، ويشارك في بطولة المسلسل كل من الفنان شيكو، وهشام ماجد والفنانة مي كساب، وأحمد فتحى، ومحمد ثروت، وسامى مغاورى وميرنا جمال وعارفة عبد الرسول.