«يارب ألطف به».. هكذا دعم مشاهير العرب الطفل السوري المختطف فواز قطيفان

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تصدر هاشتاج “انقذوا الطفل محمد فواز قطيفان” منصات السوشيال ميديا، بعد أن اختطفته عصابة في مدينة درعا جنوب سوريا وقامت بنشر فيديو مؤلم لجلده وتعذيبه وهو عار من الثياب، لإجبار أسرته على دفع الفدية التى وضعها الخاطفون وكانت عبارة عن 140000 ألف دولار، حتى يتم الإفراج عن الطفل المختطف، وتسعى عائلته فى الحصول على المبلغ ببيع ما يملكون حتى يتم إنقاذ طفلهم.

دوت الخليجيرصد دعم المشاهير للطفل محمد فواز من يد الخاطفيين

وخرج عدد كبير من المشاهير في مصر والوطن العربي، بمجرد أن تلقوا تلك الأنباء المثيرة الاستفزاز والتي قشعرت لها الأبدان عن الطفل السوري، بدأ تعاطفهم معه بتصدر حسابتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، داعين له بالنجاة.

الإعلامية راشيل كرم

علقت الإعلامية اللبنانية راشيل كرم على الفيديو الطفل المُختطف، والذي كان يتم تعذيبه من قبل رجال العصابات فكتبت، على صفحتها الشخصية بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: ”عذراً على قساوة الفيديو بس الطفل فواز قطيفان المخطوف فى سوريا مقابل فدية ١٤٠،٠٠٠$ “.

وتابعت: "الأهل باعوا ممتلكاتهم بس لان ما بيكفي ارسل الخاطفون هالفيديو لاهله!”.. هالظلم لازم يوصل للعالم كلو كمان لانقاذ طفل الـ٨ سنوات ومحاسبة المجرمين”.

سلافة معمار تدعم الطفل السوري محمد قطيفان

ودعمت الفنانة السورية سلافة معمار الطفل المختطف المعذب عبر نشرها لـ”كاركتير مرفق عليه هشتاج لدعم محمد قطيفان” عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” معلقة عليها: ”قاسي كتير الشي يلي عم بصير قلوبنا معكم”.

دنيا سمير غانم تتعاطف مع الطفل المخطوف

وتعاطفت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، بنشرها صورة عبر خاصية “استوري” على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، وعلقت عليها قائلة: "يارب ألطف بيه.. حسبي الله ونعم الوكيل".

مصطفي الأغاء يدعوا لإنقاذ أطفال العرب

وكتب الإعلامي المعروف مصطفي الآغا الطفل السوري المخطوف بنشر صورته عبر صفحته الشخصية “تويتر” معلقا عليها: ”طفل آخر يحتاج للانقاذ ... كلنا ريان وفواز وأطفال العرب جميعا الذين يحتاجون للانقاذ والحماية والرعاية”.

تفاصيل اختطاف محمد قطيفان

يشار إلى، أن الطفل ينحدر من بلدة إبطع في ريف درعا الأوسط، وقد اختطف في 2 نوفمبر، أثناء ذهابه إلى المدرسة مع شقيقته، حيث اعترض طريقه ملثمان يستقلان دراجة نارية واقتاداه إلى مكان مجهول، وبحسب المرصد، فقد أرسل خاطفوه عدة أشرطة مصورة للطفل وهو يناشد ذويه، في أوقات مختلفة، وتبلغ قيمة الفدية 500 مليون ليرة سورية أي نحو 150 ألف دولار أمريكي.