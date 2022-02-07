بسبب نشرها فيديوهات إباحية.. القضاء الكويتي يعاقب الفنانة هيا الشعيبي

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دوت الخليج يرصد قرار المحكمة الصادر ضد هيا الشعيبي بنشرها فيديوهات “إباحية” عبر مواقع الأنترنت

وقررت المحكمة في حكمها النهائي بتأيد مخالفة الآداب العامة ضد هيا الشعيبي لنشرها فيديو إباحي عبر تطبيق "سناب شات"، وألزمت المحكمة الشعيبي بحسن السير والسلوك لمدة سنتين بكفالة 2000 دينار.

هيا الشعيبي والفيديو الأباحي

يذكر أن المقطع المخل الذي نشرته الفنانة الكويتية أظهر حينها رجلا يمسك عضوه الذكري وأمامه شاب وفتاة يجلسان على شاطئ البحر، فقامت الفتاة بتغيير وجهة جلوسها حتى لا تراه.

جديد هيا الشعيبي مسرحية زواج بالحلال

على الصعيد الآخر، فاجأت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي جمهورها بـ الإعلان عن موعد عرض عملها المسرحي الجديد "زواج بالحلال"، وذلك في منشور قصير، نشرته عبر حسابها الرسمي في أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت الفنانة الكويتيية بعرض مسرحي لها حمل عنوان “زواج بالحلال”، وتفاعل العديد من النشطاء بـ الإيجاب مع إعلان الشعيبي، وانهالوا عليه بـ عبارات التهنئة وبأمنياتهم لها بـ التوفيق، وذلك في تعليقاتهم التي دونوها على المنشور، ومنها:

" بـ التوفيق يا جميلة إن شاء الله نشوفك في مسلسل بـ رمضان"، و" مبروك كل التوفيق"، و" بالتوفيق يا رب"، و" فديت جماك يا عسل"، و" بـ التوفيق أم فهد"، و" بـ التوفيق إن شاء الله"، و" بـ التوفيق يا حلوة"، و" بـ التوفيق هيونة متحمسين مرة فديتك".

ولم تكشف هيا الشعيبي عما إذا كانت مسرحية " زواج بالحلال"، هي مسرحية " مراهقة في الخمسين" التي أعلنت عنها في وقت سابق، وتم تغيير الاسم لاعتبارات معينة.

آخر أعمال هيا الشعيبي

وعلى صعيد الدراما التلفزيونية، تنافست هيا الشعيبي في موسم دراما رمضان الماضي 2021 من خلال بطولة المسلسل الاجتماعي العربي المشترك "بناية هب الريح"، قصة صالح السلتي، وسيناريو وحوار نور طيار و إخراج محمود دوايمة.

وشاركت في العمل إلى جانب نخبة من نجوم الفن والدراما العربية، نذكر منهم:"عباس النوري،جيني إسبر، أندريه اسكاف، غادة بشور، مروة الأطرش، روعة ياسين، علاء مرسي، صفاء رقماني، شهاب حاجيه، بدرية طلبة، بلال مارتيني".