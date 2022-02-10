/678606/اعرف-كم-باقي-على-رمضان-العد-التنازلي-بالأرقام

" كم باقي على رمضان.. العد التنازلي" تصدرهذا السؤال محركات البحث على مختلف المواقع الإلكترونية، بما يعكس رغبة الكثيرين لمعرفة موعد شهر رمضان الكريم بالتحديد وكم بقي عليه، والاستعداد له.

دوت الخليج

وتشير التوقعات الفلكية إلى أن يوم 2 إبريل 2022 هو أول أيام شهر رمضان الكريم.

50 يوما من الآن.. العد التنازلي لرمضان بدأ

وفي هذا الصدد نجد أنه تبقى على شهر رمضان مجموع 31 يوما هم عدد أيام شهر مارس كاملا، و18 يوما هم ما تبقى من شهر فبراير والبالغ عدد أيامه 28 يوما، مع إضافة يوم واحد فقط الأول من إبريل أي ما يعادل 50 يوما، وهو ما يعني أن باقي على رمضان 50 يوما هم بداية العد التنازلي من اليوم.

وكانت دار الإفتاء المصرية قد أعلنت أن بداية شهر رجب الهجري كان في الثاني من فبراير الجاري.

لماذا يتسائل الجميع” كم بقي على رمضان؟”

ويرغب المواطنين بشكل عام في مختلف البلدان الإسلامية في معرفة موعد شهر رمضان الكريم لعدة أسباب يأتي في مقدمتها في مصر استعداد الأسر لاستقبال الشهر عبر تخزين العديد من السلع والمواد الغذائية.

إقبال كثيف على منافذ بيع السلع الغذائية

فنجد مع اقتراب شهر رمضان من كل عام إقبال شديد من المواطنين على السوبر ماركت والهايبر ومنافذ البيع المختلفة سواء التابعة لوزارة التموين أو القوات المسلحة أو منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية، أو الأسواق المتعددة.

ورغم إعلان الدولة في كل عام بأن جميع السلع الغذائية واللحوم والدواجن متوافرة بجميع المنافذ طيلة شهر رمضان، إلا أن هذا لا يمنع المواطنين من عادة تخزين السلع والمواد الغذائية.

لماذا يخزن المصريين السلع قبل رمضان؟

ويرجع إقبال المواطنين الكثيف على منافذ بيع المواد الغذائية المختلفة مع اقتراب شهر رمضان من كل عام لأسباب كثيرة منها التعود على ذلك أو لأنهم لا يفضلون الخروج في ساعات الصيام للتسوق والشراء خاصة مع ضيق الوقت في شهر رمضان، وانشغال الكثيرين منهم في نهار رمضان بالعمل وتحضير الإفطار أو بالزيارات العائلية والأسرية وحتى الدعوات الخارجية.

كما يفضل البعض تخزين السلع قبل شهر رمضان اعتقادا في ارتفاع الأسعار بشهر رمضان لدى التجار استغلالا لهذا الشهر الذي يقبل فيه المواطنين على الشراء، أو استغلالا للعروض التي تعلنها الكثير من منافذ البيع والهايبر ماركت بمناسبة الشهر الكريم.

ملابس العيد قبل رمضان

كذلك يرغب الكثيرين في معرفة كم باقي على رمضان والعد التنازلي له بهدف الاستعداد لشراء ملابس العيد، فنجد أيضا في تلك الفترة إقبالا كبيرا من المواطنين على المولات ومحال بيع الملابس والأحذية نظرا للاعتقاد السائد بأن المحال التجارية تستغل فترة قبل العيد مباشرة في عرض الموديلات القديمة أو التي تريد التخلص منها وبأسعار مرتفعة مستغلة اضطرار المواطنين للشراء خاصة لأبنائهم احتفالا بالعيد، فيفضلون الشراء قبل رمضان بفترة معينة.