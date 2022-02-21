/680710/الصافي-عبد-العال-مصر-تعاملت-مع-قضية-تصنيع-لقاحات-كورونا-بفكر-استراتيجي-ومؤسسي

قال النائب الصافي عبد العال عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية تعاملت مع ملف تصنيع لقاحات كورونا بتفكير استراتيجي قومي، وبتوجيهات رئاسية منذ اللحظة الأولى لاشتداد الجائحة وتزايد تداعيات كورونا محليا وعربيًا وعالميًا.

دوت الخليج

تصنيع لقاحات كورونا فى مصر

ونوه عبد العال في تصريحات له اليوم، بأن إقدام مصر على تصنيع لقاحات كورونا خطوة هامة وحيوية، تؤمن الحاضر والمستقبل، ولها صداها على الصناعات الدوائية في مصر، كما تؤمن احتياجات مصر من هذا الوباء، علاوة على أن اختيار مصر من بين مجموعة صغيرة من الدولة لنقل التكنولوجيا الطبية إليها لتصنيع اللقاحات، يكشف مدى الرهان على مصر، والعديد من الدول في تأمين احتياجاتها من لقاحات كورونا ونجاحتها في هذا الصدد.

وشدد عضو مجلس النواب، على أن مصر استطاعت تأمين اللقاحات للمواطنين، قائلا: ملايين المصريين حصلوا على اللقاحات وهو ما ساهم في زيادة نسبة الحصول على اللقاح في القارة الأفريقية، كما أن مصر عملت على تنويع مصادر اللقاحات والحصول عليها جميعا لتأمين الحاجات المصرية منها، خصوصا بعدما أصبح وباء كورونا ممتدًا.

واختتم نائب الاسكندرية، بأن التجربة المصرية في التصدي لجائحة كورونا كانت مهنية ومتميزة ورائدة بشهادات منظمة الصحة العالمية، مؤكدا أن توطين صناعة اللقاحات في مصر خطوة هامة ومقدرة وتحسب لقيادتها السياسية.

يذكر أن الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، قد أكد أن تصنيع اللقاحات في مصر لمواجهة فيروس كورونا خطوة هامة وحيوية تؤمن الحاضر والمستقبل، مشيرا إلى هذا الأمر لم يأتي من فراغ وليس وليد اليوم، وكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات القمة الأفريقية الأوروبية واضحة ومحددة وتحمل حقيقة كبيرة جدا والدولة المصرية سبقت هذا الفكر الذى تم الإعلان عنه بالأمس واختيار بعض الدول لنقل التكنولوجيا الطبية إليها لتصنيع اللقاحات.