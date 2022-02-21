دوت الخليج يكشف حقيقة الصورة المتداولة لزينة ونجلها

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، صورة للفنانة زينة مع طفل رجح البعض بأنها نجلها من الفنان الشهير أحمد عز.

دوت الخليجيرصد حقيقة الصورة المتداولة لزينة ونجلها

وكشف دوت الخليج حقيقة هذه الصورة، إذ أنها تم التقاطها من أحد كواليس الأعمال الفنية الجديدة التي تصورها في الفترة الحالية، وأن هذا الطفل ليس نجلها بل أحد الممثلين المشاركين معها في عملها الفني.

كما يؤكد دوت الخليج بأن طفلي الفنانة زينة من الفنان أحمد زن أصغر عمرا من الطفل المتواجد معها في الصورة.

زينة تتصدر التريند بسبب نجلها

الجدير بالذكر أن الفنانة زينة شاركت في إحدى المرات صورة لنجلها من ظهره، وهو مرتدي تشيرت لاعب كرة القدم الشهير، فخر العرب محمد صلاح، احتفالا بفوزه على فريق مانشستر يونايتد بتسجيل هاتريك في مرماه.

وعلقت زينة عل الصورة: “ماعنديش أغلى من الصورة دي أبارك لك بيها، ربنا يحفظك ويحميك أنت وولادي ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله"، لكنها سرعان ما حذفت الصورة دون التوضيح بأي مبرر لفعل ذلك.

وبعدها بساعات تصدرت زينة مؤشرات الاكثر بحثا على موقع جوجل الشهير، ليكون ردة فعل زنية حذف صورة نجلها على الفور.

هل أصيبت زينة وأسرتها بفيورس كورونا

كان آخر ضجة أثيرت حول الفنانة زينة، هي تساؤلات الجمهور حول حقيقة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد أن شاركت فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وهي تجلس في الفراش، بعد إصابتها بنزلة برد قوية، قائلة: « مش قادرة أفتح عنيا،عمري ما جالي دور برد كدا، البيت كله عيان، دور برد غير طبيعي، أنا أول مرة من وأنا طفلة أسخن ويعملولي كمادات، مش قادرة أفتح عيني، كلنا تعبانين، خلوا بالكم الموضوع مش هزار»، لكنها كشف لموقع دوت الخليج حقيقة الأمر فقالت: «لا مش كورونا الحمد لله».

زينة تتألق في مسلسل كله بالحب

وفي سياق أخر، تألقت الفنانة المصرية زينة في مسلسلها الرمضاني المنقضي “كله بالحب”، والذي تولى تأليفه السناريست محمد الشخيبي، إخراج عصام عبد الحميد، وشاركها البطولة أحمد السعدني، صابرين، سامر المصري، ريم البارودي، مصطفى درويش ويوسف عثمان، وأحدث جدلا واسعة عبر السوشيال ميديا وبين زينة وأبطال العمل بسبب تصدر زينة تتر المسلسل لثلاث مرات وإهمال باقي النجوم.