/681591/نتائج-مباريات-الدوري-الأوروبي-تأهل-برشلونة-وخروج-دورتموند

اُقيمت 8 مباريات من الدوري الأوربي، ضمن لقائات الإياب من دور الـ16، الذي شهد عدة مفاجأت أبرزها توديع دورتموند للبطولة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونجح برشلونة في التأهل بعد الفوز خارج ملعبه على نابولي بنتيجة 4/2، بعدما انتهى اللقاء الأول بالتعادل الإيجابي في الكامب نو بإسبانيا.

ويستعرض معكم دوت الخليج نتائج مباريات الدوري الأوروبي

دينامو زغرب - كرواتيا 1 : 0 إشبيلية – إسبانيا

أولمبياكوس - اليونان 0 : 3 أتلانتا – إيطاليا

ريال سوسييداد - إسبانيا 1 : 3 لايبزيج – ألمانيا

لاتسيو – إيطاليا2:2 بورتو – البرتغال

نابولي- إيطاليا 2: 4 برشلونة- إسبانيا

ريال بيتيس - إسبانيا 0 : 0 زينيت سانت بطرسبرغ – روسيا

جلاسكو رينجرز - إسكوتلندا2 : 2 بوروسيا دورتموند – ألمانيا

برشلونة يضرب نابولي برباعية ويتأهل لدور الثمانية بالدوري الأوروبي

حقق برشلونة الفوز على نظيره نابولي بنتيجة 4/2 على ملعب "دياجو أرماندو مارادونا"، ضمن مباراة الإياب من دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

وبدأ برشلونة المباراة بقوة هجومية عن طريق عدة هجمات، عكس لقاء الذهاب، وأستطاعوا تهديد مرمى نابولي في أكثر من كرة، في غياب كبير للاعبي الفريق الإيطالي في الشق الهجومي.

وأفتتح جوردي ألبا الأهداف في الدقيقة 8 ، ثم عزز فرانك دي يونج بالهدف الثاني سريعاً في الدقيقة 13، وبعده أحرز إنسيني الهدف الأول لنابولي من ركلة جزاء في الدقيقة 23، وقبل نهاية شوط المباراة الأول سجل بيكيه هدف برشلونة الثالث بالدقيقة 45.

وفي شوط المباراة الثاني أحرز أوباميانح هدف برشلونة الرابع في الدقيقة 59، واستمر برشلونة مسيطر على اللقاء، وحاول لاعبوا نابولي أن يقلصوا النتيجة، حتى أحرزوا الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة من المباراة عن طريق ماتيو بوليتاتو.

لتنتهي المباراة بنتيجة 4/2، ليودع نابولي البطولة على ملعبه ووسط جماهيره، بينما تأهل برشلونة لدور الثمانية من الدوري الأوروبي.

نتيجة مباراة الذهاب

انتهت أحداث المباراة بين برشلونة ونابولي، بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف، في لقاء ذهاب دور الخروج من بطولة الدوري الأوروبي، والتي تحتضنها الأراضي الإسبانية على ملعب كامب نو .

سجل بيوتر زيلينيسكي هدف الشوط الأول الوحيد لصالح نابولي، في الدقيقة الـ 29 من عمر اللقاء، من خلال إيلجيف إيلماس مر بشكل رائع من جهة اليمين ثم مرر كرة إلى بيتور زيلينسكي المتمركز داخل منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة أبعدها شتيجين من يسار مرماه فعادت له مرة أخرى فسدد كرة سكنت أعلى يسار المرمى