بمشاركة رئيسا الشيوخ ولجنة مكافحة الإرهاب بالبرلمان العربي..انطلاق فعاليات رابطة مجالس الشورى والشيوخ في إفريقيا والعالم العربي بالرباط

/682907/بمشاركة-رئيسا-الشيوخ-ولجنة-مكافحة-الإرهاب-بالبرلمان-العربيانطلاق-فعاليات-رابطة-مجالس-الشورى-والشيوخ-في-إفريقيا-والعالم-العربي-بالرباط

إلتقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بالسيد راشيد الطالبى العلمى رئيس مجلس النواب المغربى بمقر مجلس النواب اليوم، حيث رحب الطالبى بوفد مجلس الشيوخ المصرى مشددا على أهمية التواصل بين المجلسين استثمارا للعلاقات القوية بين كل من مصر و المغرب.

دوت الخليج

رئيس الشيوخ يشارك فعاليات رابطة مجالس الشورى والشيوخ في إفريقيا والعالم العربي بالرباط

و طالب" العلمى" المستشار" عبد الرازق" بمساندة مصر للمغرب فى البرلمان الأفريقى و استجاب له على الفور رئيس الشيوخ معرباً عن مساندة مصر للمغرب على كافة المستويات قائلا" إن وجود مصر هو وجود للمغرب ووجود المغرب وجود لنا".

فيما اكد المستشار " عبد الرازق" على أهمية الدور الذى تقوم به مصر لإعادة العلاقات على الطريق السوى و القويم لكى تقاوم كل ما يحاك لها فى ضوء ما تمتاز به العلاقة من خصوصية فى كافة المجالات بين البلدين .

مؤكدا ان العلاقة وطيدة بين البلدين على مر التاريخ مشيرا الى المواقف التى ساندت فيها مصر المغرب و العكس فى العديد من المواقف التاريخية.

و من جانبه اشار "عبد الرازق" ان مصر فى عهد السيسى تخطو بخطى حثيثة نحو تقوية العلاقات مع جميع الدول الإفريقية مشددا على انه هناك العديد من القضايا القومية و الأساسية المشتركة بين مصر و المغرب ، فالتاريخ الحضارى و السياسى للبلدين ممتد و مشترك.

حضر اللقاء المستشار محمود عتمان أمين عام مجلس الشيوخ و النائب عفت السادات

بالصور ..علاء عابد : يشارك بمؤتمر رابطة مجالس الشورى والشيوخ والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي ..بالعاصمة المغربية الرباط

يشارك النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب قي أعمال مؤتمر رابطة مجالس الشورى والشيوخ والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، ومنتدى الحوار البرلماني مع مجالس الشيوخ بأمريكا اللاتينية ، بالعاصمة المغربية الرباط.

حيث تبدأ اليوم بالعاصمة المغربية الرباط ، فعاليات مؤتمر رابطة مجالس الشورى والشيوخ والمجالس المماثلة بأفريقيا والعالم العربي ،والذي يستمر حتى الخامس من مارس الجاري ويشمل المؤتمر على عدة محاور وهي كالتالي :

المحور الأول: " دور مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في تعزيز التعاون جنوب جنوب" المحور الثاني "المبادلات التجارية والاقتصادية بين الفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والكرابيب: الواقع والأفاق"

المحور الثالث: "العدالة المناخية والصحية: الدور الترافعي لمجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة".

ويلية عقد اجتماع للجنة صياغة "ميثاق الرباط لمجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي وأمريكا.