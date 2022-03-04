الزكاة والصدقات ودورهما فى التنمية المجتمعية.. موضوع خطبة الجمعة اليوم

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن التكافل المجتمعى مطلب دينى ووطنى وإنسانى، وأحد أهم عوامل استقرار المجتمعات.

وأكدت الوزارة، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وأعربت الأوقاف، عن ثقتها فى سعة أفق الآئمة العلمى والفكرى، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.