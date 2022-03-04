/683092/ليزا-بطلة-مسلسل-هند-والدكتور-نعمان-تتصدر-التريند-بعد-38-عام-هذه-أبرز-تصريحاتها

دوت الخليج يرصد تصريحات ليزا شحاتة بطلة "هند والدكتور نعمان"

تصريحات ليزا شحاتة

حلت الفنانة ليزا شحاتة، ضيفة برنامج مساء DMC عبر تطبيق Zoom وذلك بالتزامن مع عرض مسلسل "هند والدكتور نعمان" مرة أخرى.

وقالت ليزا خلال لقائها: "تركت مصر عام 1989.. ومنذ ذلك التوقيت وأنا أعيش في أمريكا.. ولم أزور مصر ولا مرة لكن وحشتني جدا، وناسها وحشوني والطعمية والبحر الأحمر كل حاجه وحشتني".

بطلة مسلسل هند والدكتور نعمان

وتابعت ليزا شحاتة كلامها: "أنا تزوجت وخلفت توأم، وسافرت أمريكا وأنا عندي 12 سنة، واتجوزت بدري بدري، ومش مصدقة نفسي أن الناس لسه شيفاني على التليفزيون".

واستكملت تصريحاتها حول سر غيابها على الرغم من النجاح الكبير لمسلسل "هند والدكتور نعمان" قائلة: "أنا شلت الضفاير والقُصة، أنا موجودة متقلقوش، أنا سبت مصر عام 1989".

شكل ليزا بطلة "هند والدكتور نعمان" بعد غياب

وقالت بطلة العمل: "ومن الوقت ده وأنا عايشة في كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية.. ومصر وحشتني جدا، وناسها وحشوني، والطعمية والفول والبط والبحر الأحمر، كل حاجة وحشتني".

وتابعت كلامها: "مش مصدقة نفسي إن الناس لسة فاكراني، أنا مش بتفرج على التلفزيون هناك كتير، أشكركم جدا على استضافتي في برنامجكم"، وأوضحت حكاية غيابها قائلة: "تركت مصر عام 1989 ومن وقتها وأنا أعيش في كاليفورنيا".

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وقالت أيضًا: "ولم أزر مصر ولا مرة، اشتقت لها كثيرا واشتقت لناسها والطعمية والبحر الأحمر، اشتقت للأكل المصري كثيرا الفول والبط وكل شيء".

جدير بالذكر أن مسلسل "هند والدكتور نعمان" من إنتاج 1984 وشارك في بطولته كوكبة كبيرة من النجوم مثل كمال الشناوي وأحمد راتب وليزا ومجدي وهبة وسلوى خطاب وحسين الشربيني وآخرين والعمل من تأليف لينين الرملي وإخراج رائد لبيب.

ويشار أن مسلسل هند والدكتور نعمان كان قد حقق نجاحا كبيرًا وقت عرضه منذ 1984 وحتى الآن حيث يهتم به الكثيرين من المشاهدين عند إعادة عرضه.