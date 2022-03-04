ميعاد مباراه الاهلي والمريخ السوداني

يبحث العديد من محبي كرة القدم وبالأخص الإفريقية، عن موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني، والتي تأتي المواجهة المرتقبة بين الفريقين بدور المجموعات بعد تأخر المارد في الترتيب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يواجه النادي الأهلي المريخ السوداني غداً السبت في الساعة التاسعة مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في مؤجل بين الفريقين من الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا بالمجموعة الأولى، والتي يحتضنها ملعب القاهرة الدولي.

ميعاد مباراة الاهلي والمريخ السوداني

تأتي مباراة الأهلي والمريخ السوداني، في لقاء مؤجل بين الفريقين في الجولة الأولى، بدور المجموعات بدوري الأبطال، بسبب مشاركة المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية.

يحتضن استاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي والمريخ السوداني، بذهاب دور المجموعات، والتي بحث فيها المارد عن تحقيق الفوز، وانتزاع المركز الثاني من المريخ في المجموعة الأولى.

يعاني الأهلي في المجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا 2022، بعد خوضه مبارتي في فيها، امام صن داونز والهلال السوداني، والتي لم يتحصل فيها المارد إلا نقطة وحيده، ليحتل بها المركز الثالث.

موقف الفريقين في المجموعة

يتواجد المريخ السوداني في المركز الثاني بالوصافة، برصيد 4 نقاط، في المجموعة الأولى، من أصل مبارتين، تعادل في الأولى مع صن داونز، وحقق الفوز في الثانية على غريمه المحلي الهلال.

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الهلال السوداني والأهلي، في أولى مواجهات الأخير بعد كأس العالم للأندية، على ملعب الجوهرة الزرقاء، بالعاصمة السودانية الخرطوم، فيما سقط في المواجه الثانية امام صن داونز بالقاهرة بنتيجة هدف دون رد.

الأهلي على المستوى القاري والعالمي

نجح النادي الأهلي تحت قيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني من تحقيق بطولة دوري أبطال إفريقيا، في النسختين الأخيرتين، والتي جاءت الأولى على حساب الزمالك غريمه القاري والمحلي، بنتيجة هدفين مقابل هدف، والثاني والأخيرة امام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

وحصد الأهلي الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية، مرتين على التوالي، الأولى كانت بقطر وعلى حساب بالميراس البرازيلي وبطل دوري أبطال أمريكا الجنوبية "الكونكاكاف" بركلات الترجيح، والثانية بالإمارات، على حساب الهلال السعودي برباعية نظيفة.