10 فبراير.. مصر تتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقى فى قمة «أديس أبابا»

يتسلم الرئيس عبدالفتاح السيسى من نظيره الرواندى بول كاجامى الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى، رئاسة الاتحاد الإفريقي، 10 فبراير المقبل، وتستمر الرئاسة المصرية حتى عام 2020.

وتتسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقى خلال انعقاد القمة الإفريقية الـ32 فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات فى الاتحاد الإفريقى يومى 10 و11 فبراير المقبل. وتنعقد هذه القمة تحت شعار "اللاجئون والعائدون والمشردون داخليا.. نحو حلول دائمة للتشرد القسرى فى إفريقيا". كانت أعمال الدورة العادية الـ37 للممثلين الدائمين للدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقى انطلقت، الثلاثاء الماضى، فى أديس أبابا للإعداد للقمة الإفريقية المقبلة، حيث ناقشت الموضوعات التى سيتم إدراجها على جدول أعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقى. وتعقد اجتماعات الدورة العادية الـ34 للمجلس التنفيذى على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد يومى 7 و8 فبراير المقبل فى أديس أبابا، لبحث مشروع جدول الأعمال والمقررات والإعلانات المنبثقة عن اجتماع الممثلين الدائمين، تمهيدا لقمة رؤساء الدول والحكومات.

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