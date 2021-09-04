شكرا لاهتمامك لمعرفة التردد الجديد لقناة ورتانا سينما مصر Rotana Cinema Egypt HD على النايل سات والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

ظهور قناة ورتانا سينما مصر Rotana Cinema Egypt HD على تردد جديد على مدار النايل سات اليوم ،وفى السطور التالية ننشر لكم تردد قناة روتانا مصر الجديد .

قناة ورتانا سينما مصر Rotana Cinema Egypt HD هى قناة افلام ،وهى متخصصة فى الافلام المصرية الجديدة والقديمة ،وتشهد تغيرات فى ترددها هذا الفترة .

يمكن ضبط تردد قناة ورتانا سينما مصر Rotana Cinema Egypt HD المجانية على مدار النايل سات بضبط طبق الاستقبال على اتجاه النايل 7 درجات غرب ،ووضع التردد التالى فى جهاز الاستقبال وتشغيل ميزة البحث لتنزيل القناة .

تردد قناة ورتانا سينما مصر الجديدة

اسم القمر نايل سات 7 غرب التردد 12226 الاستقطاب افقى الترميز 27500 نسبة التصحيح 6/5 نظام البث HD التشفير مجانى

قدمنا لكم هذا التقرير عن تردد قناة ورتانا سينما مصر المجانية الفضائية على النايل سات فتابعوا كل جديد على موقع اقراء نيوز.

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