شكرا لاهتمامك لمعرفة سعر ومواصفات هاتفي iPhone 13 Pro و 13 Pro Max في السوق المصري والسعودي والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

يتسأل محبي الآيفون عن سعر ومواصفات هاتفي iPhone 13 Pro و 13 Pro Max الصادرين حديثًا من شركة آبل الأمريكية، بعد أن أعلنت آبل عن موعد طرح هاتفي آيفون 13 برو و برو ماكس في السوق بشكل رسمي خلال مؤتمر لها، على أن تكون هواتف آبل الجديدة في الأسواق بدءٍ من يوم الجمعة القادمة 24 سبتمبر الجاري..

سعر آيفون 13 برو و برو ماكس في مصر والسعودية

حيث بلغت القيمة الشرائية لهاتف iPhone 13 Pro في دولة السعودية حوالي 1099 دولارًا أمريكيًا، أىّ ما يقارب 4 آلاف و 120 دينارًا سعوديًا، وكان سعر آيفون 13 برو و برو ماكس في مصر حوالي 15 ألف و600 جنيه، وذلك للنسخة الـ 128 جيجابايت..

وكانت مواقع الشراء الإلكترونية قد بدءت بالفعل بالبيع في أكتر من 30 دولة حول العالم، بعد أن أعلنت آبل عن هواتفها الجديدة عبر الموقع الرسمي في 17 سبتمبر..

مواصفات آيفون 13 برو و برو ماكس

ويعتبر أصدار هاتف 13 Pro Max بشاشة قياسها 6.7 بوصة من نوعية “Super retina xdr” المميزة، كما أنها محمية بطبقة قوية ضد الخدش وبدون حواف..

وتصل سرعة تحديث شاشة آيفون برو ماكس حوالي 12 هيرتز في الثانية، بالإضافة إلى أنها مقاومة للمياه لعمق يصل إلى 1 متر حتى زمن قدره 30 دقيقة، وبمعيار “I”P68 لمقاومة المياه و الأتربة، نوتش أقل من السابقة.

مواصفات كاميرات iPhone 13 Pro و 13 Pro Max

ويقدم هاتف iPhone 13 Pro، ثلاثة كاميرات خلفية جديدة التصميم، تصل دقتها 12 ميجابكسل، ب3 عدسات واحدة wide و الأخرى ultra wide و الثالثة zooming..

كما أن كاميرات آيفون برو ماكس بفتحات f/1.6 عدسة وf/2.4 و 2.2،بالإضافة إلى أنها تدعم التصوير بتقنية 4K، وهى أحدث التقنيات الموجودة في الهواتف الحديثة..

علاوة على ذلك يوجد فلاش رباعى مدعوم بخاصية التركيز التلقائي، وتصل دقة الكاميرا الأمامية 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.4، ودقة عرض 4k، مع وجود زووم بصري أكثر 5 مرات..

مواصفات بطاريات iPhone 13 Pro و 13 Pro Max

وحرصت شركة آبل على تحسين العمر الأفتراضي لبطارية هواتفها الجديدة آيفون برو ماكس 13، حيث صرحت آبل أن الإصدار المصغر من iPhone 13 Pro و 13 Pro Max سيوفر 1.5 ساعة و 2.5 ساعة أطول من آيفون العام الماضي.