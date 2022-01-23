شكرا لاهتمامك لمعرفة طريقة ضبط تردد قناة MIX ONE الجديدة والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

ضبط تردد قناة MIX ONE الجديدة تعد من ضمن اهم القنوات التي تعرض الأفلام الأجنبية المترجمة إلى اللغة العربية، بجودة نقاء للصورة عالية وهي قنوات غير مشفرة حيث أنها تعرض الأفلام والمسلسلات الهندية والأجنبية الحديثة.

قناة Mix One الجديدة

تم اطلاق القناة يوم الخميس الموافق 20 يناير 2022 م في تمام الساعة الخامسة مساءا.

متخصصة في عرض المسلسلات الدرامية المتنوعة التركي والهندي والتركي والأمريكي.

ثالث قناة المجموعة بعد قناة MIX الأجنبية الأولى، التى تعرض أعمال اجنبية.

تقوم بعرض كل من أكشن أو رعب أو مغامرات أو كلاسيك أو كوميدي أو رومانسي.

تقدم أعمال فنية درامية مصر وعربية وهندية، وأفلام عربية مختلفة وبجودة عالية.

تعمل هذه القنوات على مدار 24 ساعة يوميا، وهي سلسلة قنوات غير مشفرة.

تقدم الأفلام والمسلسلات والأعمال الفنية التي يفضلونها أو يريدوا مشاهدتها.

كما ان القناة تتميز حيث انها تمتلك صفحة عبر صفحة القناة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات

يمكننا الاستمتاع بتردد القناة على القمر الصناعي نايل سات حيث انها تعتبر من القنوات الهامة والتي يبحث عن تردد الكثير من المشاهدين وكما يمكننا ضبط ترددها على جهاز التحكم الخاص بنا وهو.