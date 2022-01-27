شكرا لاهتمامك لمعرفة نتائج سحب اللوتو lebanon lotto “اليانصيب الوطني اللبناني” آخر سحب مع زيد 27 كانون الثاني والان نتركك مع الطريقة الصحيحة
الآن رابط lebanon lotto هو محل البحث، حيث يمكنكم الإطلاع على نتائج سحب اللوتو اللبناني مع الإعلامي زيد اليوم، الخميس الموافق 27 كانون الثاني-يناير 2022، على بطاقة رقم 1974، التي يتم السحب عنها اليوم، بعد صدور نتائج اللوتو للبطاقة السابقة 1973، حيث يأتيكم اللوتو في لبنان مرتين بشكل أسبوعي، اللوتو اللبناني يومي الإثنين والخميس، واليانصيب الوطني اللبناني يأتيكم مساء الخميس.
ويسعى الجميع لمتابعة البرنامج الرسمي في لبنان، البرنامج الذي يسعى الجميع للإشتراك به، من أجل الوصول لهدف معين، وهو الربح الخاص بالسحب، حيث يتم شراء بطاقة ما بسعر مبسط، ثم الدخول في سحب عشوائي، ومن يحظى بالبطاقة الرابحة سوف يربح الملايين من الليرات اللبنانية.
رابط نتائج سحب اللوتو
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- اللوتو اللبناني يأتيكم مساء الإثنين والخميس
- اليانصيب الوطني اللبناني يأتيكم مساء الخميس من كل أسبوع
- السحب يكون بتمام الساعة 7:30 مساءًا بالتوقيت المحلي
- السحب يكون على قناة LBC اللبنانية
- السحب يكون على التلفزيون اللبناني بشكل عام
اللوتو في لبنان
في حالة الفوز بالجوائز، تستطيع سحب المبالغ في غضون أربعة أشهر من تاريخ الفوز، وعلى الجميع متابعة السحب على الهواء مباشرة، وهو البرنامج الشهير في لبنان، الذي يحظى بمتابعة كبيرة من قبل العديد من المواطنين، ولعل سوريا والعراق وتركيا، من ضمن الدول التي سعت لتطبيق نفس الفكرة ولكن بنظم أخرى.
بالنسبة لسوريا، قامت بتطبيق برنامج يانصيب معرض دمشق الدولي، وحول المغرب كذلك قامت بتطبيق برنامج لوتو المغرب، وتركيا والعراق من ضمن الدول أيضًا، حيث يعد اليانصيب أو اللوتري فكرة قديمة يشترك بها الجميع، وهو برنامج ترفيهي.
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