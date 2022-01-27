شكرا لاهتمامك لمعرفة BABY تردد قناة طيور الجنة Toyor-Janna 2022 للمحتوى الترفيهي والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

الآن تابع التردد المجاني المفتوح، لقناة طيور الجنة وطيور بيبي، وذلك على العرب سات فقط، بعد غلق التردد على النايل سات، وتساءل الجميع عن آخر تحديث لقناة طيور الجنة، من أجل متابعة كافة الفيديوهات التي يبحث عنها الطفل، في كافة الفئات العمرية، ويطمئن للقناة أولياء الأمور، حيث يسعى الجميع لمشاركة تلك القنوات، التي نجحت في الوصول لملايين البيوت العربية.

منذ انطلاقها في عام 2008، وهي تسعى للوصول للمنصات العليا للتتويج، ولعل 25 مليون متابع على اليوتيوب، هو خير دليل على نجاح منصة طيور الجنة، وفي وصولها بقلوب الأطفال، حيث يتم استطلاع الرأي في الشارع العربي، والجميع يشيد بأداء القناة والمحتوى الترفيهي الذي تقدمه تلك القناة.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

قمر صناعي: عرب سات.

التردد: 11310.

معدل الترميز: 27500.

استقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

جودة القناة: عالية.

التشفير: القناة غير مشفرة.

تردد طيور بيبي

طيور الجنة وطيور بيبي كانتا قناتين منفصلتين على النايل سات، ولكن بعد نقل التردد للعرب سات، اندمجتا في تردد واحد، وهو السابق ذكره، وتابعنا التردد السابق الذي يتم ضبطه على العرب سات فقط، من أجل متابعة أناشيد الأطفال، للأبطال الرائعة في القناة وهم:

خالد مقداد المؤسس

مروة حماد المخرجة وزوجة خالد مقداد

المعتصم بالله أو عصومة

وليد مقداد

جنى مقداد

جاد مقداد

إياد مقداد

سند مقداد

عائلة المقاديد هي من نجحت في تطوير القناة، وكذلك عائلة السيلاوي، بالإضافة إلى مراد، وبراء العويد، والعديد من الأبطال الشهيرة، والعديد من الكليبات المصورة، وكذلك فيديوهات الموشن جرافيك، والثري دي موشن، والكرتون المتحرك، من أجل إرضاء كافة الأذواق.

قد يهمك أيضاً :-