تراند الفن: بعد 28 عاما.. ريم العدل تكشف مفاجأة عن “أمريكا شيكا بيكا”

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 05:17 صباحاً - كتب- عبدالفتاح العجمي:

كشفت مصممة الملابس ريم العدل، عن مفاجأة عن فيلم “أمريكا شيكا بيكا” إنتاج عام 1993، حيث قدّمت دور الطفلة التي شاركت به.

ونشرت ريم، بوستر الفيلم عبر حسابها الشخصي بموقع “فيسبوك”، وذلك احتفالا بعرضه الأول في مثل هذا اليوم 2 أغسطس قبل 28 عاما.

وكشفت ريم أنها الطفلة الجالسة إلى جانب النجمة الكبيرة شويكار على بوستر العمل، وكتبت: “أنا الأمورة اللي قاعدة فوق دي”.

ومن جانبه علّق والدها المنتج محمد العدل، قائلا: “أنتي اللي جنب شويكار؟”، فرد عليه شقيقها المخرج كريم العدل قائلا: “هي كانت بتمثل من وراك ولا إيه؟”، فعقب الوالد: “مش هفوت لها الحكاية دي”.

وتدور قصة فيلم “أمريكا شيكا بيكا” حول اجتماع مجموعة من المصريين الذين يخططون للهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة الرومانية بوخارست، والتي تشكل محطة مؤقتة بالنسبة لهم لحين الانتقال إلى الخطوة التالية، بمساعدة السمسار “جابر فواز”، لكنهم سرعان ما يكتشفون أنه نصابا وقد وقعوا ضحايا له بعد أن استولى على أموالهم، وتركهم على حدود المجر، مما يدفعهم لأن يتجاوزوا خلافاتهم جانبًا والتكاتف من أجل المرور من هذه المحنة.

“أمريكا شيكا بيكا” من بطولة النجوم: محمد فؤاد، شويكار، نهلة سلامة، سامي العدل، الشحات مبروك، وعماد رشاد وغيرهم، تأليف مدحت العدل، وإخراج خيري بشارة.