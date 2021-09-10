نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم مول الجديدة بأقوى الخصومات وتخفيضات كبيرة من othaim mall في المقال التالي

تقدم عروض العثيم هذا الأسبوع تخفيضات كبيرة على مئات من الأصناف والسلع المعروضة في أسواق عبد الله العثيم. وذلك بمناسبة العودة إلى المدارس حيث توفر عروضاً كبيرة على الأدوات المدرسية والأطعمة المعلبة والطازجة. كما توجد تخفيضات كبيرة على الأجهزة الكهربية وأدوات الطهي والمستلزمات المنزلية المختلفة. كما توفر أسواق العثيم عروضاً مخصصة ليومي الجمعة والسبت من كل أسبوع تستمر حتى نفاذ الكمية بنصف الثمن. أقوى عروض العثيم مول الأسبوعية يمكنك طهي الأطعمة المختلفة في أسرع وقت مثل اللحوم بأنواعها مع قدر الضغط من إمجوي سعة 6 لترات ويعمل بالكهرباء. متوفر مقابل 189 ريال فقط للقطعة.

اشتري الآنغ غلاية الشاي الكهربية من جيباس سعة 1.7 لتر بسعر 49.99 ريال سعودي.

مقابل 105 ريال فقط يمكنك شراء اي تي سي صانع الساندوتشات لتحضير الساندوتشات في أقل وقت.

ميكرويف السيف لتسخين الأطعمة وطهيها في أقل وقت كذلك يمكن استخدامه في فك الأغذية المجمدة. سعة 20 لتر متوفر بسعر 235 ريال فقط.

احصل على خلاط هومر مع مطحنة لطحن التوابل والمكسرات سعة الخلاط 1.5 لتر متوفر بسعر 79 ريال فقط.

قطاعة بصل السيف 0.5 لتر بسعر 45 ريال الحبة.

مكواة بانيكس بالبخار لكي الملابس بسهولة وسرعة متوفرة الآن بسعر 35 ريال سعودي فقط. طباخة أرز بانيكس لطهي الأرز بكفاءة وفاعلية سعة 1.8 لتر متوفرة بسعر 79 ريال.

مكواة فيلبس للكي الجاف مقابل 59 ريال.

مروحة سوبر بي ستاند بسعر 135 ريال توزيع جيد للهواء في جميع الاتجاهات، لترطيب الجو والتخلص من الحرارة الزائدة.

مكواة كولين بالبخار بقوة 1500 وات بسعر 89 ريال بدلاً من 199 ريال.

طقم قدور هوم واي 10 حبات بسعر 149 ريال للطقم. تخفيضات العثيم مول جوال لافا واي 50 برو 160 جيجا لإجراء المحادثات الهاتفية كما أنه يحتوي على كاميرا لالتقاط الصور بسعر 285 ريال.

هاتف تكنو ك اي 5 ك بسعر 439 ريال سعودي. شاشة أرو ال اي دي سمارت 50 بسعر 1399 ريال.

احصل على شاشة أمبيكس ال أي دي سمارت 42 بوصة مقابل 959 ريال.

هاتف نوكيا 5310 بسعر 165 ريال سعودي فقط.

شاشة أروح ال أي دي سمارت 50 بوصة بسعر 1399 ريال.

قميص رجالي كاجوال منوع مقابل 29.95 ريال.

بنطلون جينز منوع للأطفال من عمر سنتين إلى 12 سنة مقابل 14.95 ريال.

احصل على بنطلون رجالي رياضي مقابل 29.95 ريال.

شاشة دورا 32 بوصة ال أي دي سمارت بسعر 799 ريال سعودي فقط. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم مول الجديدة بأقوى الخصومات وتخفيضات كبيرة من othaim mall - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم مول الجديدة بأقوى الخصومات وتخفيضات كبيرة من othaim mall على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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