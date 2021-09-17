نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أطفال ومواهب 2021 على النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة التردد الجديد لقناة أطفال ومواهب الفضائية, يرغب عدد كبير من الآباء والأمهات في معرفة التردد الجديد لقناة أطفال ومواهب, وذلك نظراً لتغير الكثير من الترددات في الفترة الأخيرة علي بعض من الأقمار الصناعية المختلفة, حيث ظهرت قناة أطفال ومواهب في الفترة الأخيرة وأثبتت وجودها وذلك بسبب البرامج والأناشيد التعليمية التي تقوم ببثها عبر القناة, مما يجعل الآباء والأمهات يفضلون هذه القناة لتشغيلها لأطفالهم لما يثقون فيها وما تقدمة من برامج هادفه, وتهدف قناة أطفال ومواهب أن تقوم بزيارة الإدراج والثقافة لدي الأطفال وتطويرهم من خلال برامجها المميزة والتي تتماشي مع التعليم الإسلامية والقيم المجتمعية, وبناء علي كثرة البحث علي هذه القناة من قبل الأمهات والآباء سوف نقوم بعرض لكم التردد الجديد لقناة أطفال ومواهب.

التردد الجديد لقناة أطفال ومواهب

وتعتبر قناة أطفال ومواهب أحد القنوات السعودية التي تختص ببث برامج وأناشيد تعليمية للأطفال علي المستوي العربي, وقم تم تسميت هذه القناة بهذا الاسم نظراً لأن ما يقدم اغلب برامجها هي فرقة من الأطفال مع مواهب من المملكة العربية السعودية, التردد الجديد لقناة أطفال ومواهب.

يتم ضبط القمر الصناعي علي الرسيفر الخاص بجهاز التلفزيون علي القمر الصناعي نايل سات.

ثم يتم ضبط التردد علي أن يكون 11354.

ثم تقوم بعدها بضبط معامل تصحيح الخطأ علي 6/5.

ثم تقوم بعمل معامل الترميز علي 27500.

ثم في الخطوة قبل الأخيرة يتم ضبط الاستقطاب علي أن يكون أفقي.

ثم تقوم بالضغط علي كلمة بحث لتجد القناة قد ظهرت علي شاشة التلفزيون.

البرامج المقدمة من قبل قناة أطفال ومواهب

تقدم قناة أطفال ومواهب باقة متنوعة من البرامج التعليمية والأناشيد التثقيفية التي تستهدف تعليم الأطفال من خلالها, وذلك من خلال تكرار الأناشيد والربامج للتعلم, واهم البرامج المقدمة من قناة أطفال ومواهب هي البرامج التالية.