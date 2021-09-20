شوف أقوى عروض المطاعم في اليوم الوطني السعودي 91

أقوى عروض المطاعم في اليوم الوطني السعودي 91. بمناسبة اليوم الوطني السعودي تقدم المطاعم عروضًا مذهلة وتخفيضات على جميع القوائم إلى جانب العروض والمسابقات والسحب على جوائز قيمة. فاليوم الوطني ذكرى لتوحيد المملكة على يد الملك عبد العزيز آل سعود وتحتفل فيه العائلات بإقامة الولائم والعزائم المختلفة ولذلك سوف نتعرف على أهم عروض المطاعم في اليوم الوطني السعودي وأهم الخصومات المقدمة منها احتفالًا بالذكر 91 لتوحيد المملكة.

أقوى عروض المطاعم في اليوم الوطني السعودي 91

من أهم العروض للمطاعم المختلفة في المملكة ما يلي:

مطعم هرفي: خصم 50% على الوجبة الثانية إلى جانب مسابقات وسحب على جوائز قيمة.

مطعم سنابل السلام: خصم على أي كيكة بالفرع ب 91 ريال يوم 23 – 24 – 25 سبتمبر. وحلا الاوريو بوكسين ب 91 ريال،فازة شوكولاتة ب 170 ريال ويوجد عروض أخرى بالفروع.

أبل بيز: ابتداءً من يوم 23 سبتمبر وحتى 25 سبتمبر الطبق الرئيسي والمقبلات 91 ريال.

ابتداءً من يوم 23 سبتمبر وحتى 25 سبتمبر الطبق الرئيسي والمقبلات 91 ريال. مطاعم أريز: ثلاث دجاج شواية مع رز شعبي و2 سلطة و4 لبن و4 ماء وسلطة حارة وطحينة مقابل 91 ريال.

مجموعة أنتور للفنادق: وجبة غداء لشخصين مقابل 91 ريال.

وجبة غداء لشخصين مقابل 91 ريال. مطعم ديب ان ديب : 2 طبق رئيس مع 3 مشروبات ووافل استيك مجانًا مقابل 91 ريال.

: 2 طبق رئيس مع 3 مشروبات ووافل استيك مجانًا مقابل 91 ريال. عرض مطعم لذة البطاطة بالرياض : يقدم صحن بطاطة مجانًا وخصم 50% والعرض ساري أيام 22-23-24 سبتمبر.

يقدم صحن بطاطة مجانًا وخصم 50% والعرض ساري أيام 22-23-24 سبتمبر. مطعم ويتر بالرياض : خصم 10% على إجمالي الفاتورة، و أي شخص اسمه محمد أو سلمان له ساندوتش ويتر تشكن أو بيف مجاناً.

خصم 10% على إجمالي الفاتورة، و أي شخص اسمه محمد أو سلمان له ساندوتش ويتر تشكن أو بيف مجاناً. عرض مطعم مرخ الرياض حي المؤنسية : طبق دجاج الأسرة 91 ريال، وطبق الجمعات الوسط 191 ريال.

طبق دجاج الأسرة 91 ريال، وطبق الجمعات الوسط 191 ريال. عروض مطعم صب واي السعودية : أي ساندويتش 6 إنش واحصل على الثانية مجاناً. وعرض طبق الساندويتشات + مشروب غازي معلب (2.25لتر) بـ91 ريال، والعرض ساري يوم 22 ، 23 ، 24 سبتمبر.

أي ساندويتش 6 إنش واحصل على الثانية مجاناً. وعرض طبق الساندويتشات + مشروب غازي معلب (2.25لتر) بـ91 ريال، والعرض ساري يوم 22 ، 23 ، 24 سبتمبر. مطعم مطعم أزهار الرياض : اشتر واحد والثاني ب 0.91 هللة يبدأ العرض 19سبتمبر حتى 25 سبتمبر.

اشتر واحد والثاني ب 0.91 هللة يبدأ العرض 19سبتمبر حتى 25 سبتمبر. مطعم عمو حمزة : الوجبة 91 ريال تكفي لشخصين.

عروض الحلويات اليوم الوطني السعودي

تشمل عروض الحلويات الآتي: