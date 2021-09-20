نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم ولمدة أسبوع كامل بمناسبة العام الدراسي الجديد وخصم 50% من هايبر بنده في المقال التالي

عمر شويل - جدة سوف نحدثكم اليوم عملاء هايبر بندة الكرام عن هايبر بنده، وما يقدمه من عروض، وفروعه المنتشرة في الوطن العربي، حيث يعد هايبر بنده من أهم الماركتات الموجودة في المملكة العربية السعودية، وكثير من دول الخليج العربي، حيث يقدم الماركت عروض بنده اليوم ولمدة أسبوع كامل في المملكة العربية السعودية بمناسبة أسبوع العودة إلى المدارس على جميع منتجاته، وبخصم خاص يصل إلى 50% على بعض المنتجات، ولمعرفة كل عروض بندة لهذا الأسبوع تابعونا عبر موقع ثقفني لجديد بنده.

عروض بنده اليوم من هايبر بنده Hyper Panda

سوف نقدم لكم جميع عملاء بنده القدامى والجدد أقوى الخصومات على جميع منتجات العناية الكاملة بالجسم، ومنها: خصم خاص على سعر شفرات الحلاقة من ماركة جيليت Gilliete، وكذلك خصم آخر على أسعار غسول الوجه الرجالي من نيفيا Nivea، وعلى ماكينات الحلاقة للجسم من جيليت، كما يتوفر تخفيض آخر على سعر جل البشرة ألفا بلس من نيفيا.

عروض بنده الصفحة الرئيسية Panda

كما تتوفر تخفيضات تصل إلى 50% على أسعار مستلزمات العناية بالأسنان وغيرها من منتجات العناية الشخصية، ومن ضمنها: خصومات على أسعار شفرات الحلاقة جيليت بلو 2 بلس، وعلى شفرات الحلاقة من سيمبلي فينوس، وكذلك على أمواس الحلاقة، وكذلك خصومات على سعر معجون الأسنان بأحجامه المختلفة من ماركة سنسوداين Sensodine، وعلى معجون الأسنان من سبلات بروفيشونال، كما يتوفر تخفيض آخر على سعر معجون الأسنان من لوف بيوتي آند بلانيت love beauty & planet، وعلى معجون الأسنان من سيجنال المتكامل، وعلى معجون الأسنان من كلوس أب.

خصومات هايبر بنده اليوم ولفترة محدودة

سوف نستكمل مع حضراتكم التخفيضات الأسبوعية لبندة ماركت Panda market، والتي تتضمن: خصم على معجون الأسنان من كولجيت Colgate، وخصم آخر على سعر معجون الأسنان من أوبتيك وايت، وكذلك خصم على سعر معجون الأسنان من ماكس فريش المميز، وهكذا يتوفر تخفيض آخر على سعر معجون الأسنان من ثري دي إكستريم بالنعناع من كرست Crest، وعلى معجون الأسنان بياض ثري دي من دوبلكس كريست.