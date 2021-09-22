شوف عروض مكتبات جرير jarir في اليوم الوطني السعودي من شركة جرير للتسويق jarirbookstore

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عمر شويل - جدة عروض مكتبات جرير jarir تجدوها على موقع جرير اون لاين السعودي بمناسبة احتفالات اليوم الوطني السعودي في المملكة من شركة جرير للتسويق jarirbookstore ، وهذا على مختلف أنواع الأجهزة الإلكترونية من الجوالات، واللابتوب، والتابلت، وهذا بأرخص الأسعار التي تمكنكم من الحصول على كل إحتياجاتكم من أجهزة وإلكترونيات.

عروض مكتبات جرير jarir في اليوم الوطني السعودي من شركة جرير للتسويق jarirbookstore

عروض جرير نقدمها لكم حصريا من على الموقع الرسمي الخاص بالمتجر، حيث تم طرح أسعار مخفضة جدًا بخصومات اليوم الوطني السعودي المتاحة حاليًا، والتي تعد الأرخص نسبيًا من بين متاجر السعودية الشهيرة، وهذا لفترة محدودة وحتى نفاذ الكمية في الفروع.

مكتبات جرير

أرخص أسعار الجوالات تجدوها معنا في التالي من عروض جرير للجوالات من الفئات المتوسطة والفلاج شيب، حيث تجدون معنا خصومات اسعار الجوالات من جرير سامسونج samsung ، وoppo ابو ، بالإضافة إلى إمكانية حجز جوال ابو 6 زد الجديد قبل طرحة في الأسواق، حيث يوفر موقع متجر جرير مواصفات وسعر كل جهاز على حدىً.

عروض مكتبة جرير

جوال سامسونج جالاكسي اس 20 اف اي samsung galaxy s20 fe بسعة 128 جيجا بايت بسعر 2249 ريال سعودي بدلًا من 2999 ريال سعودي.

اف اي fe بسعة 128 جيجا بايت بسعر 2249 ريال سعودي بدلًا من 2999 ريال سعودي. جوال سامسونج جالاكسي اس 21 بلس samsung galaxy s21 بسعة 256 جيجا بايت بسعر 3599 ريال سعودي بدلًا من 4199 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالاكسي اس 21 الترا samsung galaxy s21 ultra بسعة 256 جيجا بايت بسعر 4499 ريال سعودي بدلًا من 5399 ريال سعودي.

جرير

تضم عروض مكتبة جرير العديد من أنواع لاب توب جرير التي تضم أقوى المواصفات والمزايا والتقنيات المتطورة، من حجم الشاشة، وسعة الرام، ومساحة الذاكرة الداخلي، بالإضافة إلى تقنيات الصوت الحديثة، وهذا لإجراء كافة الأعمال من خلاله أو المذاكرة أو تصفح الإنترنت وممارسة هواية الألعاب الحديثة.

شركة جرير للتسويق

تجدون في الصورة التالية مختلف أسعار تابلت جرير ايباد على الموقع، والتي تضم ايباد ابل الشهير بمواصفاته العالية، حيث أنه من أكثر أجهزة الكومبيوتر اللوحي التي يقبل على شراؤها الكثير من العملاء المقيمين في المملكة العربية السعودية، والأسعار في التالي خاصة بجهاز ابل ايباد 5 ميني الإقتصادي.

قدمنا لكم اليوم بصفة حصرية آخر العروض المقدمة من شركة جرير على أجهزة اوبو وابل و سامسونج من الجوالات، والتابلت، و جرير لاب توب ، وهذا من ضمن ما نقدمه لكم يوميًا من عروض جديدة على موقعنا، فلا تنسوا متابعتنا للإطلاع على المزيد منها قبل فوات الفرصة.