نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف احدث عروض اليوم الوطني ٩١ جرير اكسترا STC موبايلي.. خصومات خرافية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكنك الاستفادة من عروض اليوم الوطني 91 في المملكة العربية السعودية الآن، لآن هناك عدد كبير للغاية من الشركات عزيزي القارئ قدمت بالفعل عروض وتخفيضات كبيرة على معظم المنتجات، ومن بين الشركات التي قدمت عروض جذابة بخصومات جيدة، مكتبة جرير، شركة stc، شركة موبايلي، هايبر بندة وكذلك موقع اكسترا، ويحتفل المملكة العربية السعودية كل عام عزيزي القارئ باليوم الوطني السعودي في شهر سبتمبر وتحديدًا في يوم 23 سبتمبر – 16 صفر 1443.

عروض اليوم الوطني 91 لدى جرير

قدمت شركة جرير عروض قوية على الهواتف والجوالات بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91 ومن بين أبرز هذه العروض:

السلعة السعر قبل الخصم السعر بعد الخصم ايفون 12 بسعة 128 جيجا أخضر اللون 4049 ريال. 3599 ريال. وفي الوقت نفسه هناك ايفون 11 بسعة 128 جيجا باللون الأخضر 3299 ريال. 2899 ريال.

ونشرنا قبل ذلك عزيزي القارئ موضوع بالصور على كافة المنتجات المشمولة في عروض جرير وبالتفصيل بمناسبة اليوم الوطني السعودي بعنوان:

عروض جرير على الجوالات بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91 خصومات 50%

ملحوظة: يُمكن شراء المنتجات التكنولوجية من جوالات وشاشات وسماعات لاسلكية وشواحن وغير ذلك من مستلزمات المنتجات الذكية بالتقسيط عبر موقع مكتبة جرير السعودية.

وفي الوقت نفسه، يُمكن التقسيط لمدد تتبدأ من ستة أشهر وحتى 36 شهرًا، وعلاوة على ذلك يمكن شراء المنتجات عبر البطاقة البنكية وطلب رقم خدمة عملاء لبنك لتقسيط المعاملة.

عروض اكسترا في النسخة الـ91 من اليوم السعودي الـ91

أطلق موقع اكسترا عزيزي القارئ عرض خرافي على جميع منتجاته وهو خصم إضافي 10% عند استخدام الكود: nd91

وفي الوقت نفسه هناك عروض على أسعار الهواتف الذكية والشاشات وأجهزة المطبخ والعناية بالمنزل، ومن بين أبرز هذه العروض:

السلعة السعر قبل الخصم السعر بعد الخصم تليفزيون ذكي ماركة آل جي LG بحجم 75 بوصة 8K 35229 ريال 12499 ريال وفي الوقت نفسه هناك تليفويون فائق الوضوح 55 بوصة 5029 ريال 2899 ريال

تخفيضات بندة تزامنا في اليوم الوطني

يمكنك عزيزي القارئ الاستفادة من عروض بندة الكبيرة على العديد من المنتجات، وقدم هايبر بندة عروض جيدة بمناسبة اليوم السعودي الـ91.

وفي الوقت نفسه نشرنا قبل ذلك مقالة بعنوان أقوى عروض بندة الأسبوعية خصومات تصل إلى 43%.

ومن بين أبرز المنتجات التي نالت خصومات كبيرة لدى هايبر بندة:

السلعة قبل الخصم بعد الخصم فيليه دجاج مغلف بالخبز الكبير 1 كيلو 36.95 ريال 23.95 ريال ارز بستمي الوليمة 10 كيلو 82.95 ريال 66.95 ريال

خصومات STC احتفالا باليوم الوطني

19% خصم على هاتف Galaxy s21 Ultra 256 ليصبح سعره 4349.

وفي الوقت نفسه هناك خصم 14% على هاتف Galaxy S21+ 256 ليصبح سعره 3599 ريال.

وفي الوقت نفسه يمكن تحميل تطبيق STC من آبل ستور أو جوجل بلاي لمعرفة جميع عروض الشركة احتفالًا باليوم السعودي 91.

تنزيلات و عروض اليوم الوطني 91 من شركة موبايلي

استفيد عزيزي القارئ من عرض موبايلي بمناسبة اليوم الوطني 91 وهو انترنت لا محدود لمدة 24 ساعة ابتداءً الساعة 12 منتصف الليل يوم 23 سبتمبر وحتى منتصف الليل الساعة 11:59.