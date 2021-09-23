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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض المطاعم اليوم الوطني 91 تخفيضات كبيرة تصل إلى 50 % لا تفوتك في المقال التالي
عروض المطاعم اليوم الوطني 91 شارك فيها العديد من المطاعم في كل أنحاء المملكة العربية السعودية، احتفالاً بذكرى اليوم الوطني السعودي 91 والتي توافق اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021، يقدم العديد المطاعم عروضاً على الكثير من أنواع المأكولات المختلفة التي يمكنكم طلبها اليوم، كما أن العروض ممتدة لعدة أيام أخرى في بعض الأماكن، تحت شعار هي لنا دار جاءت عروض هذا العام 2021 على الكثير من المنتجات حيث لم تقتصر العروض على الطعام فقط، وإنما الكثير من المتاجر قدمت أيضاً تخفيضات كبيرة، في هذا المقال نقدم عروض المطاعم في السعودية اليوم الوطني 91.
عروض المطاعم اليوم الوطني 91
عروض مطعم هرفي السعودية
عرض اليوم يتكون من 4 وجبات بسعر 91 ريال وهي:
- وجبة مسحب دجاج.
- وجبة مدبل لحم أو دجاج.
- وجبة هرفي كبير بالجبن.
- وجبة تشيلي الدجاج.
عروض بيت الشاورما اليوم الوطني
- العرض الأول 10 شاورما + 5 بيبسي + 2 بطاطس جبن بسعر 91 ريال.
- العرض الثاني فطور سعودي +فطور شامي بسعر 91 ريال بدلاً من 104 ريال.
عروض مطعم سما بلدي
- عروض ثلاث وجبات دجاج “اختارها على كيفك” بسعر 91 ريال.
- تسري العروض حتى يوم 30 سبتمبر 2021.
مطعم ميني برجر
- اشتري اي برجر اخضر واحصل على الثاني مجاناً.
مطعم جلسة شواء
- سعر الفرد 91 ريال ما عدا السائق والخادمة والأطفال تحت 10 سنوات مجاناً.
- الأطفال 10 إلى 14 سنة 63 ريال.
عروض ماكدونالدز اليوم الوطني 91
- وجبة جراند تشيكن هابانيرو أو تشيبوتلي حجم وسط بسعر 22 ريال.
- وجبة جراند تشيكن هابانيرو أو تشيبوتلي حجم عادي بسعر 20 ريال.
- وجبة جراند تشيكن بالحجم الكبير 23 ريال.
عروض مطاعم البيتزا
- مطعم بيتزا مايسترو: اشتري 2 بيتزا حجم كبير بسعر 50 ريال.
- مطعم ليتل سيزر: اي 2 بيتزا حجم كبير بسعر 50 ريال.
- الكثير من عروض البيتزا في دومينوز بيتزا، وبيتزا هت وغيرها.
عروض مطاعم ديرتي
- اي نوع مقبلات ب 91 هللة.
- تسوية الذبيحة الكاملة فقط 70 ريال.
عروض كودو
- خصم 25% على أي وجبة.
عروض برجر كينج
- وجبة تشيكن رويال 10 ريال، حتى نفاذ الكمية، لطلبات السيارة فقط.
عروض محلات الحلا
- عروض سينابون: علبة 60 قطعة كلاسيك بايتس بسعر 91 ريال.
- حلويات سعد الدين: خصم 25٪ على جميع أنواع الحلا.
- حلا النخبة: خصم 20% على جميع أنواع التشيز كيك طوال شهر سبتمبر.
- حلويات روز: خصم 10% على أي منتج حتى نهاية شهر سبتمبر.
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