شوف عروض اليوم الوطني 91 اكسترا السعودية خصومات حتى 70%

عروض اليوم الوطني 91 اكسترا السعودية خصومات حتى 70%. يقدم متجر اكسترا السعودية عروضًا وخصومات هائلة على كل الأجهزة المنزلية والتكنولوجية بمناسبة اليوم الوطني السعودي والاحتفال بذكرى مرور 91 عامًا على توحيد المملكة على يد الملك المؤسس لها عبد العزيز آل سعود. لذلك تقدم كافة المتاجر في المملكة عروضًا مميزة منها عروض اليوم الوطني اكسترا السعودية.

عروض اليوم الوطني 91 اكسترا السعودية

بمناسبة ذكرى توحيد المملكة وتغير اسمها من مملكة نجد والحجاز وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية تحتفل كل المولات التجارية والمتاجر بذكرى التوحيد بتقديم عروضًا مميزة ومنها أكسترا جاءت العروض على النحو الآتي:

يقدم المتجر خصومات تصل إلى 70% على المعروضات.

إلى جانب خصومات إضافة 10%-20% باستخدام كود nd91 احتفالًا بذكرى التوحيد. والعرض ساري حتى 30 سبتمبر الجاري.

عروض اكسترا اليوم الوطني السعودي

تبدأ خصومات الجوالات من 5% حتى 24%.

تبدأ خصومات عروض الشاشات من 30% حتى 60% إلى جانب الهدايا .

تبدأ خصومات المكيفات سبليت من 9% حتى 42%.

تبدأ خصومات المكيفات الشباك من من 2% حتى 40%.

تبدأ خصومات الثلاجات من 15% حتى 40%.

تبدأ خصومات الساعات الذكية من 8% حتى 30%.

تبدأ خصومات الغسالات من 27% حتى 50%.

تبدأ خصومات غسالات الأطباق من 16% حتى 33%.

تبدأ خصومات الأفران من 4% حتى 24%.

تبدأ خصومات المكانس من 15% حتى 35%.

تبدأ خصومات محضرات القهوة من 13% حتى 54%.

تبدأ خصومات أجهزة المطبخ من 9% حتى 30%.

تبدأ خصومات القايلات من 14% حتى 46%.

تبدأ خصومات الكاويات البخارية من 16% حتى 26%.

تبدأ خصومات بردات الماء من 21% حتى 26%.

تبدأ خصومات أجهزة المايكرويف من 26% حتى 40%.

يمكنك الاطلاع على كافة عروض اكسترا من موقع اكسترا عروض اليوم الوطني 91

تختلف الخصومات حسب نوع الجهاز وماركة الجهاز وتتنوع الخصومات حسب موديل الجهاز قديم أم حديث ولا تنسى استعمال كود الخصم الإضافي.

كيفية تطبيق كود الخصم في اكسترا

بعد إضافاتك لكافة المنتجات التي تريد شرائها لعربة التسوق. قم باختيار عملية إتمام الدفع قم بإدخال الكوبون بخانته المخصصة حتى يظهر لك قيمة الخصم الذي حصلت عليه. من ثم قم بمتابعة الشراء ويمكنك إلغاء القسيمة من خلال ذر إلغاء القسيمة وبإمكانك استخدام كوبون الخصم أثناء عملية الشراء نفسها وبنفس هذه الخطوات.