نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسم الرابح في مسابقة الحلم 2021 إعلان الفائز في سحب الحلم 250.000$ في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر اسم الرابح في مسابقة الحلم اليوم موسم 2021 فور الإعلان عنه مباشرةً في برنامج الحلم الذي يقدمه الإعلامي مصطفى المسؤول عن تقديم مسابقة الحلم على شاشة قناة mbc الفضائية، حيث من المقرر أن يتم إجراء سحب الحلم القادم على مبلغ ربع مليون دولار أمريكي لفائز واحد فقط، ولا تزال فرصة الاشتراك في مسابقة الحلم اليوم قائمة لدخول السحب المعلن عنه رسمياً من جانب المسابقة حتى الآن، أو التسجيل لدخول سحب الحلم القادم لربح منزل في جزيرة اليونان، ومن خلال ثقفني يمكنكم الحصول على رقم مسابقة الحلم لكافة الدول المتاح لها الاشتراك، والتعرف على كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم عبر موقع الحلم الرسمي.

اسم الرابح في مسابقة الحلم اليوم

دقائق قليلة ويتم الإعلان عن اسم الفائز في مسابقة الحلم عبر قناة إم بي سي الأولى من خلال برنامج صدى الملاعب عن طريق مصطفى الأغا، حيث سيتم إجراء سحب عيدية الحلم الخاصة بعيد الفطر الليلة، ومن ثم الإعلان عن اسم الفائز بجائزة 500.000$ نصف مليون دولار أمريكي.

حيث ينتظر كافة المشاركين الإعلان عن اسم الرابح اليوم في مسابقة الحلم، حيث يعتبر مبلغ جائزة اليوم هو المبلغ الأكبر منذ بدء مسابقة الحلم موسم 2021م الموسم الخامس عشر من المسابقة، وقد أعلنت المسابقة عن أن جميع المشاركات منذ بدء الموسم الجاري تؤهل المشاركين بشكل تلقائي لدخول سحب منزل الأحلام بجزيرة اليونان، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد إجراء سحب منزل الأحلام في اليونان.

أما عن اسم الفائز اليوم في سحب الحلم اليوم، فسوف يتم الإعلان عنه خلال دقائق قليلة من الآن، ولكم مازال أمامك الوقت لكي تشترك في مسابقة الحلم لتربح جائزة قيمتها نص مليون دولار، فقط كل ما عليك هو الاشتراك في المسابقة من خلال إرسال رسالة تتضمن إحدى الكلمات الثلاث (حلم – reve – dream) على الرقم المرادف لبلدك، أو الاشتراك في الحلم عن طريق تسجيل رقم الهاتف في موقع مسابقة الحلم الرسمي.

موعد سحب مسابقة الحلم سبتمبر 2021

تم الإعلان من جانب “مصطفى الأغا” مقدم جوائز برامج مسابقة الحلم عبر شاشة قنوات MBC اليوم الجمعة الموافق لتاريخ 24 سبتمبر 2021م عن تبقي ستة أيام فقط على سحب الحلم القادم خلال شهر سبتمبر الجاري اعتباراً من اليوم، وتبلغ قيمة جائزة الحلم في السحب القادم مبلغ ربع مليون دولار أمريكي (250.000$).

أسماء الفائزين في مسابقة الحلم موسم 2021

أعلنت مسابقة الحلم عن سبعة أسماء فائزة بجوائز الحلم منذ بداية الموسم الجاري بتاريخ 31 يناير 2021م وحتى اليوم السبت الموافق لتاريخ 15 مايو 2021م، وسيتم إضافة اسم الفائز الثامن اليوم ضمن قائمة الرابحين بجوائز المسابقة، ويمكنكم الإطلاع على الفائزين بجوائز الحلم النقدية وجوائز المستويات من خلال التالي:

رقم الاسم الدولة التاريخ قيمة الجائزة الحلم 1 محمد اللباني الإمارات 25 فبراير 2021م $125.000 مبلغ الحلم 2 محمد مقبول حسين السعودية 11 مارس 2021م $5.000 المستوى البرونزي 3 أمجد كوجان السعودية 11 مارس 2021م $10.000 المستوى الفضي 4 حميد أدهي السعودية 11 مارس 2021م $15.000 المستوى الذهبي 5 سيد سعد محمد مصر 11 مارس 2021م $20.000 المستوى البلاتيني 6 إبراهيم عبد الغني السيد مصر 11 مارس 2021م $30.000 المستوى الماسي 7 محمود محمد العبيد الإمارات 1 أبريل 2021م $250.000 جائزة الحلم 8 محمد طارق عبد الوهاب مصر 15 مايو 2021م $500.000 عيدية الحلم

وقد أعلنت المسابقة بشكل رسمي عن فوز المواطن الكويتي حمزة البشير بمبلغ 30.000$ جائزة سحب تطبيق مسابقة الحلم الحصري في شهر رمضان المبارك بتاريخ 15 مايو 2021م، ويمكنكم المشاركة الآن في المسابقة موسم 2021 لدخول السحوبات القادمة، ويمكنكم التعرف على طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال الفيديو التالي:

موقع مسابقة الحلم الرسمي

يمكنكم من خلال موقع مسابقة الحلم الرسمي تسجيل رقم الجوال للاشتراك في سحب الحلم الليلة، وذلك من خلال دخول الموقع الإلكتروني الخاص بالمسابقة، ثم النقر على مفتاح الدولة لاختيار المفتاح الخاص بالدولة التابع لها المشارك من قائمة الدول المتاحة، ثم تعبئة رقم الهاتف الجوال الخاص به، والنقر على اشترك الآن، ويمكنكم الحصول على رابط موقع مسابقة الحلم من خلال التالي:

رابط موقع مسابقة الحلم (mydream.mbc.net) الرسمي.

موعد سحب مسابقة الحلم

تم الإعلان من جانب الإعلامي مصطفى الأغا مقدم جوائز مسابقة الحلم عن قيمة سحب مسابقة الحلم القادم ولم يتم تحديد موعد سحب الحلم القادم حتى الآن، حيث تبلغ قيمة السحب القادم لمسابقة الحلم مبلغ ربع مليون دولار 250.000$.

فقط قم بالاشتراك عن طريق اتباع الخطوات الموضحة بالفيديو المرفق بالمقال، ويجب العلم أن المسابقة تقوم بالإعلان عن اسم الرابح في مسابقة الحلم عن طريق اتصال مباشر من مصطفى الأغا فقط.

اسم الفائز في سحب الحلم 250.000$

تم الإعلان من جانب الإعلامي مصطفى الأغا المسؤول عن برنامج مسابقة الحلم عبر قناة ام بي سي عن اسم الفائز في سحب الحلم المقدر قيمته بربع مليون دولار وهو أحمد إبراهيم محمد مصري الجنسية المقيم بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد تم الإعلان عن قيمة سحب الحلم القادم وهي 125.000$، ولم يتم تحديد موعد إجراء السحب القادم، بالإضافة إلى منزل الأحلام بجزيرة اليونان، فمن يرغب في الاشتراك بالمسابقة الآن، يمكنه ذلك من خلال اتباع خطوات المشاركة الموضحة بالمقال.

اسم الفائز الجديد في مسابقة الحلم 2021

تم الإعلان بشكل رسمي من جانب مسابقة الحلم بتاريخ 1 يوليو 2021م عبر شاشة قناة ام بي سي الفضائية بواسطة الإعلامي مصطفى الأغا عن اسم فائز جديد بمبلغ 250.000$، وهو مصري الجنسية مقيم بالإمارات العربية المتحدة، حيث يمكنكم التعرف عليه وعلى قيمة سحب مسابقة الحلم القادم من خلال الفيديو التالي:

اسم الفائز في سحب نصف مليون دولار

أعلن الإعلامي مصطفى الأغا من خلال شاشة قناة mbc عبر برنامج كلنا نفوز الليلة عن اسم الفائز في مسابقة الحلم بجائزة نصف مليون دولار، وهو مواطن مصري مقيم بمدينة مكة بالمملكة العربية السعودية ويعمل كمحاسب، وقد أوضحت مسابقة الحلم أن جميع المشاركين في المسبة مؤهلين لدخول سحب الحلم على منزل الأحلام في جزيرة اليونان، ولم يتم تحديد موعداً لإجراء السحب حتى الآن، ويمكنكم التعرف على اسم الفائز من خلال التالي:

الاشتراك في مسابقة الحلم 2021

تم الإعلان من قبل الحساب الرسمي لمسابقة الحلم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن قيمة جائزة السحب القادم، حيث تبلغ قيمة الجائزة القادمة 250.000$ دولار أمريكي لرابح واحد فقط، ولم تعلن المسابقة عن موعد إجراء سحب مسابقة حلم بشكل رسمي حتى الآن.

ومن يرغب في الاشتراك في مسابقة الحلم الآن لدخول السحب القادم وزيادة الفرصة في التأهل، يمكنه ذلك من خلال اتباع كيفية وخطوات الاشتراك الموضحة عن طريق الاتصال على أرقام مسابقة mydream وفق الدولة التابع لها، كما يمكن تسجيل رقم الهاتف من خلال موقع مسابقة الحلم الرسمي، ثم النقر على زر اشتراك.

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