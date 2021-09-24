شوف عروض هايبر بنده تخفيضات اليوم الوطني 91

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تخفيضات اللحوم اليوم

هايبر بنده ، فوائد اللحوم للأطفال، مصدر مهم للبروتين يحتوي كل 100 جرام على 26 جرام بالبروتين، مصدر للدهون تحتوي على الدهون المشبعة وغير مشبعة، مصدر بفيتامين ب12 تكاد تكون اللحوم المصدر الغذائي المفيد الوحيد لفيتامين ب12، الحديد مفيد لصحة الطفل ونموه وتعتبر اللحوم مصدر أساسي للحديد بجسم الانسان، توفر عدد كبير من المعادن مثل الزنك والسيلينيوم والفوسفور وتعد عناصر مهمة لنمو الطفل، مكعبات بقري برازيلي قليل الشحم 1 كيلو بسعر 25.95 ريال بدلا من 39.95 ريال.

أقوى عروض هايبر بنده

فوائد السبانخ، تعمل على دعم جهاز المناعة كما تساعد على محاربة الالتهابات والعدوى، الوقاية من السرطان تحتوي السبانخ على الفلافونويدات والكلوروفيل وهي مواد لها دور كبير في محاربة السرطان، تمتلك كميات كبيرة من البوتاسيوم والذي يعمل على تنظيم ضغط الدم بالجسم، يساعد في تعزيز صحة القلب والاوعية الدموية والحفاظ على صحة جهاز الدوران، تساعد السبانخ في مقاومة هشاشة العظام والوقاية منها، تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمي، مكعبات السبانخ المفرومة السنبلة 400 جرام بسعر 8.95 ريال بدلا من 15 ريال.

تنزيلات هايبر بنده

فوائد الجمبري، ينظم عمل الأنزيمات يعتبر مصدر غني بالمعادن مثل الزنك، يفيد صحة الدورة الدموية وخلايا الدم يدعم تكوين الخلايا الحمراء في الجسم، يساعد في عملية فقدان الوزن، يساعد في مقاومة السرطانات، يساعد في فقدان الوزن، يعزز صحة البشرة والشعر، جمبري منظف 31/40 بسعر 59.95 ريال بدلا من 69.95 ريال.