نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مهرجان عروض الطازج من أسواق العثيم اليوم الإثنين في المقال التالي

عمر شويل - جدة اليوم الإثنين هو يوم تقدم فيه أسواق العثيم مهرجان عروض الطازج حيث يتم تقديم سلع ومنتجات طازجة بتخفيضات كبيرة حيث دائماً ما تحمل عروض مهرجان الطازج شعار كيلو عليك وكيلو علينا وينتظر العديد من عملاء أسواق العثيم عروض يوم الإثنين لشراء المنتجات الطازجة التي يفضلونها ومن خلال تلك المقالة سوف نقدم لكم عروض اليوم الإثنين الموافق 27/92021 لمهرجان الطازج من أسواق عبدالله العثيم.

مهرجان عروض الطازج من أسواق العثيم

تقدم أسواق العثيم في مهرجان الطازج اليوم منتجات كيلو عليك وكيلو علينا حيث يشتري العميل كيلو ويحصل على الكيلو الآخر مجاناً ومنها اشتري كيلو بصل أحمر بسعر 6.95 ريال سعودي واحصل على كيلو مجاناً ويوجد مثلها كيلو خيار بسعر 5.95 ريال سعودي وكيلو رمان مستورد بسعر 5.95 ريال سعودي وجبن رومي مصري تشيز لاند سعر الكيلو 49.95 ريال سعودي واحصل على علبة تمر تمارا سكري 500 جم بسعر 18.95 ريال سعودي واحصل على علبة ثانيه مجاناً بطاطا حلوة سعر الكيلو 5.95 ريال سعودي.

لحوم وخضروات وفاكهة بسعر التكلفة

يوجد لحوم بسعر التكلفة وهي لحم عجل بلدي بدون عظم سعر الكيلو 37.95 ريال سعودي ومفروم بقري برازيلي مبرد سعر الكيلو 22.95 ريال سعودي ولحم عجل بلدي بالعظم سعر الكيلو 28.95 ريال سعودي ومن الخضروات الموجودة بسعر التكلفة طماطم محمي وفلفل أخضر بارد وباذنجان أسود رومي وسط وليمون أما الفاكهة المقدمة فهناك عنب أحمر كبير وبرتقال أبو صرة ونكتارين ومانجو مصري كيت وتفاح رويال جالا.

وتقدم أسواق العثيم اليوم في مهرجان الطازج عدد من الحلويات وبعض المخبوزات والبهارات وقهوة برازيلي فاتح سعر الكيلو 36.70 ريال سعودي+ كيلو مجاناً وقهوة هرري عربي بسعر التكلفة حيث جاء سعر الكيلو منها 32.95 ريال سعودي.

مستلزمات الطبخ في عروض اليوم الإثنين

قدر ضغط بلاكستون 7 لتر بسعر 55 ريال سعودي. خلاط هومر مع مطحنة 2 في 1 سعة 1.5 لتر بسعر 69 ريال سعودي. أحصل على خبازة شولوكس كهربائية بسعر 169 ريال سعودي.

وكانت تلك هي عروض مهرجان الطازج اليوم الإثنين السابع والعشرين من سبتمبر الجاري التي تقدمها أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية.