الاشتراك فى مسابقة الحلم والسحب الجديد جائزة المليون دولار dream

مسابقة الحلم أحدى المسابقات المالية التي تعرض على شاشات التليفزيون وذلك عبر قناة mbc ويقدمها الأعلامي “مصطفي الأغا”، وأصبحت المسابقة تحظى بأهتمام كبير من جانب مساحة عريقة من الجمهور، فقد أنتهى السحب على جائزة الربع مليون دولار وفاز بها مواطن مصري يدعى “محمود محمد عيسى” والأن تستعد المسابقة للوصول للفائز بالجائزة الكبري مليون دولار، ومتاح الاشتراك فى المسابقة لجميع دول العالم، وسوف نوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بمسابقة الحلم وطريقة الاشتراك فيها وموعد السحب على المليون دولار، فتابعونا.

طريقة الاشتراك فى مسابقة الحلم 2021

أوضحت أدارة مسابقة الحلم أن الاشتراك بالمسابقة يكون من خلال الاتصال على أحد الارقام الخاصة بكل دولة، والاجابة على الاسئلة التي تصل للمتسابق عبر هاتفه، وبعد اتمام الاجابة الصحيحة يكون المشترك دخل فى السحب الجديد، كما يمكن الاشتراك إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي لمسابقة الحلم، أو من خلال تطبيق حلم بتنزيلة على هاتفك المحمول وتسجيل البيانات الشخصية المطلوبة والموافقة على أرسال الطلب، ويتم المحاسبة على سعر الدقيقة بناء على سعر دقيقة المحمول الدولية لكل دولة يشترك فيها المتسابق.

طريقة استلام جائزة المليون دولار من مسابقة الحلم

يتم استلام الجائزة على الهواء مباشرةً بعد أعلام أسم الفائز، الجدير بالذكر هنا أنه يتم استلام الجائزة خلال ثلاثون يوماً من أعلان الفائز، وفى حال تأخر الفائز عن الحضور لاستلام جائزته لا يحق له المطالبه بها بعد ذلك أو طلب تعويض عنها لتخليه عن الموعد المحدد لاستلامها.

أرقام الاشتراك الدولية فى مسابقة الحلم