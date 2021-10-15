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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات 55% على الاجهزة الكهربائية في اكسترا بالسعودية في المقال التالي
عروض اكسترا على الأجهزة في السعودية، توفر اكسترا عروض على مختلف الأجهزة بداية من الشاشات والمكيفات وغيرهم الكثير من الأجهزة، فتحرص اكسترا على أن توفر لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية إمكانية شراء كل ما يرغبون فيه دون أن تؤثر الأموال على ميزانيتهم فاكسترا من أشهر المتاجر التي تبيع كافة مستلزمات المنزل وإليكم في المقال التالي أبرز المنتجات التي يتوفر عليها العرض.
عروض اكسترا على الشاشات:
- يتوفر لدى اكسترا عرض على مختلف الشاشات التي من أهمها شاشة إل جي تلفزيون 65 بوصة فائقة الدقة والوضوح.
- شاشة كلاس برو تلفزيون 65 بوصة.
- شاشة سامسونج 65 بوصة فائقة الوضوح.
- شاشة ال جي تلفزيون 55 بوصة فائقة الوضوح وتحتوي على نسبة تخفيض تصل إلى 43.4%.
- توفر اكسترا عرض على ال جي تلفزيون 65 بوصة فائقة الوضحة والدقة.
- شاشة سامسونج تلفزيون 70 بوصة معها خصم بنسبة 35%.
- شاشة سامسونج تلفزيون 85 بوصة.
- شاشة ال جي تلفزيون 86 بوصة ومعها خصم بنسبة 60%.
إذا كنتم ترغبون في الاستفادة من العروض السابقة وتحصلون على أفضل ماركة شاشة فيمكنكم التوجه لأقرب فرع من فروع اكسترا وستحصلون على أفضل شاشة بكل تأكيد فيوجد لدى اكسترا أكثر من فرع وجميعهم يعملون على مدار الأسبوع دون أي انقطاع.
عروض اكسترا على المكيفات بالمملكة العربية السعودية:
من الأجهزة التي توفرها اكسترا المكيفات وإليكم في السطور الآتية أهم عروضها على المكيفات:
- يشمل العرض على مكيف من كلاس برو 18000 وحدة ويعمل على توزيع الهواء من أربعة اتجاهات.
- جري مكيف جداري 18500 وحدة ويعمل على التنظيف الذاتي بارز
- ال جي مكيف جداري 21500 وحدة بارد.
- جري مكيف جداري 23000 وحدة تنظيف ذاتي حار وبارد.
- مكيف إل جي فريش مكيف شباك 18700 وحدة.
- مكيف شباك من كلاس برو بارد ومعه ريموت كونترول 17800 وحدة.
- زامل مكيف شباك 24200 وحدة بارد.
- جري مكيف شباك 18000 وحدة بارد.
- هاير مكيف شباك 17200 وحدة بارد.
- عروض اكسترا على غسالات الملابس:
- كاندي غسالة تعبئة أمامية 9 كيلو لون فحمي.
- إل جي غسالة تعبئة أمامية غسيل وتجفيف 14 كيلو لونها إستيل فضي.
- توشيبا غسالة تعبئة علوية 10 كيلو مع ثمانية برامج، لون فضي.
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