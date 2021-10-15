شوف خصومات 55% على الاجهزة الكهربائية في اكسترا بالسعودية

عروض اكسترا على الأجهزة في السعودية، توفر اكسترا عروض على مختلف الأجهزة بداية من الشاشات والمكيفات وغيرهم الكثير من الأجهزة، فتحرص اكسترا على أن توفر لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية إمكانية شراء كل ما يرغبون فيه دون أن تؤثر الأموال على ميزانيتهم فاكسترا من أشهر المتاجر التي تبيع كافة مستلزمات المنزل وإليكم في المقال التالي أبرز المنتجات التي يتوفر عليها العرض.

عروض اكسترا على الشاشات:

يتوفر لدى اكسترا عرض على مختلف الشاشات التي من أهمها شاشة إل جي تلفزيون 65 بوصة فائقة الدقة والوضوح.

شاشة كلاس برو تلفزيون 65 بوصة.

شاشة سامسونج 65 بوصة فائقة الوضوح.

شاشة ال جي تلفزيون 55 بوصة فائقة الوضوح وتحتوي على نسبة تخفيض تصل إلى 43.4%.

توفر اكسترا عرض على ال جي تلفزيون 65 بوصة فائقة الوضحة والدقة.

شاشة سامسونج تلفزيون 70 بوصة معها خصم بنسبة 35%.

شاشة سامسونج تلفزيون 85 بوصة.

شاشة ال جي تلفزيون 86 بوصة ومعها خصم بنسبة 60%.

إذا كنتم ترغبون في الاستفادة من العروض السابقة وتحصلون على أفضل ماركة شاشة فيمكنكم التوجه لأقرب فرع من فروع اكسترا وستحصلون على أفضل شاشة بكل تأكيد فيوجد لدى اكسترا أكثر من فرع وجميعهم يعملون على مدار الأسبوع دون أي انقطاع.

عروض اكسترا على المكيفات بالمملكة العربية السعودية:

من الأجهزة التي توفرها اكسترا المكيفات وإليكم في السطور الآتية أهم عروضها على المكيفات: