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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير السعودية علي الأجهزة الإلكترونية خصم 25% وأكثر في المقال التالي
عروض جرير السعودية علي الأجهزة ، شركة جرير في المملكة العربية السعودية واحدة من أكثر الشركات المميزة التي تقدم خدمات مختلفة للعملاء كما أنها تعتبر من أكثر الأماكن التي يثق بها العملاء والتي يعتمدون عليها في شراء كل احتياجات الدراسة المختلفة والكتب، كما تضم أسواق جرير عدد من الأقسام المختلفة التي تتخصص في بيع الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر أيضاً، وأكثر ما يميز شركة جرير هو قيام الشركة بعمل عروض مستمرة على كل الأقسام المتاحة في الشركة بشكل مستمر.
عروض جرير السعودية علي الأجهزة
عروض جرير في السعودية تعتبر من أكثر العروض المشهورة في المملكة والتي ينتظرها الكثير من الأشخاص للاستفادة منها وشراء كل احتياجاتهم الأساسية، حيث أنه من خلال هذه العروض يمكن للعملاء الاستفادة من الخصومات الهائلة التي تقوم هذه الشركة بتقديمها للعملاء.
تمتلك شركة جرير الآن موقع إلكتروني على الإنترنت، حيث أنه من خلال هذا الموقع يمكن أن يقوم العملاء بالاطلاع على كل الأقسام المتاحة في الشركة وأيضاً معرفة العروض المتاحة في فروع الشركة.
خصومات جرير الأسبوعية
- عروض جرير اليوم تابلت أبل آيباد ميني كمبيوتر لوحي يدعم شبكة الجيل الرابع 2949 ريال سعودي بدلاً من سعر 2999 ريال سعودي.
- تابلت آيباد ميني كمبيوتر لوحة يدعم شبكة الجيل الرابع 2349 ريال سعودي بدلاً من سعر 2399 ريال سعودي.
- لابتوب مايكروسوفت سيرفيس برو 6 لابتوب 2 في 1 متعدد الخدمات 1199 ريال سعودي بدلاً من سعر 1999 ريال سعودي.
- لابتوب مايكروسوفت سيرفيس برو لابتوب 2 في 1 خدمات مختلفة 4149 ريال سعودي بدلاً من سعر 4999 ريال سعودي.
- لابتوب مايكروسوفت سيرفيس برو لابتوب 2 في 1 خدمات متعددة 10499 ريال سعودي بدلاً من سعر 11999 ريال سعودي.
- لابتوب مايكروسوفت إكس سيرفيس برو 6699 ريال سعودي بدلاً من سعر 7999 ريال سعودي.
- لابتوب مايكروسوفت سيرفيس بوك 3 لابتوب 2 متعدد الوظائف في 1 10399 ريال سعودي بدلاً من سعر 11999 ريال سعودي.
- الصنف هاتف أبل ايفون 12 برو ماكس، سعر الهاتف 5199 ريال سعودي.
- الصنف هاتف ابل ايفون 12 ميني، اللون أزرق، سعر الهاتف 3549 ريال سعودي.
- الصنف هاتف سامسونج جالاكسي آي 71، اللون فضي، سعر الهاتف 1299 ريال سعودي بدلاّ من 1749 ريال سعودي.
- الصنف هاتف سامسونج نوت الترا، اللون اسود، ثمن الهاتف 3899 ريال سعودي بدلا من 5149 ريال سعودي.
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