علاج البواسير بالفازلين أقوى علاج سحري لعلاج البواسير بسرعة

بادئ ذي بدء ، يجب الانتباه إلى نقطة مهمة ، الاستخدام الأكثر شيوعًا لهلام البترول هو ترطيب البشرة. يمكنه قفل الرطوبة الأصلية في الجلد لفترة أطول. بشكل عام ، عندما يوضع الفازلين موضعياً على الجلد ، فإنه يشكل طبقة عازلة تحمي خلايا الجلد بطريقة قد تكون أفضل من بعض المراهم والزيوت الطبيعية.

علاج البواسير

أحد الاستخدامات الشائعة للفازلين هو تقليل التورم وعدم الراحة للبواسير قد يساعد تطبيق الفازلين على البواسير وبطانة الشرج في تخفيف تهيج الجلد والحكة والألم قد يساعد أيضًا في تعزيز الإخراج ، لذلك فهو ليس العلاج الرئيسي ولكنه علاج داعم.

أضرار الفازلين

على الرغم من تنوع استخدامات الفازلين وفوائده ، إلا أن هذا لا يعني أنه ليس له أي أضرار أو احتياطات محتملة ، لذلك يجب مراعاة النقاط التالية عند استخدامه: الفازلين ليس آمنًا للاستخدام في حروق الشمس الجديدة ، لأن الفازلين قد يتراكم الحرارة في الداخل ، وقد تتفاقم الحروق الفازلين غير صالح للاستهلاك الآدمي ، لأن تناوله قد يسبب مضاعفات مثل الإسهال والتقلصات المعوية ، فيكفي دهنه على الجلد من الخارج لا أكثر.

إذا كان الشخص يعاني من حب الشباب النشط ، أو كان الجلد عرضة لحب الشباب وحب الشباب ، فمن الأفضل تجنب الفازلين تمامًا ، لأن الفازلين قد يتسبب في انسداد المسام وقد يتسبب في تراكم البكتيريا والبكتيريا في الجلد ، مما قد يؤدي إلى تفاقم الحال حالة حب الشباب يمكن أن يسبب استخدام الفازلين ردود فعل تحسسية لدى بعض الأشخاص ، لذا كن حذرًا.