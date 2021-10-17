نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أجدد خصومات اكسترا السعودية اليوم على الجوالات ولا تفوتك أقل الأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر اكسترا واحدة من أفضل المتاجر التي توفر إلى عملائها أقوى التخفيضات والخصومات، فالهواتف المتوفرة من اكسترا جميعها من ماركات عالمية على سبيل المثال أيفون وسامسونج وأوبو وريل مي وغيرهم الكثير من الأنواع وفي المقال التالي سنقدم إليكم أبرز الهواتف التي تقدمها إليكم اكسترا.

أجدد خصومات اكسترا السعودية اليوم

توفر اكسترا سلسلة من العروض والخصومات على مجموعة مختلفة من هواتف المحمول التي من أهمها آبل أيفون 13 برو 5 جي مع مساحة 512 جيجا متوفر باللون الذهبي، يشمل العرض أيضاً هاتف سامسونج جالكسي إس 21 ألترا، 5 جي مع مساحة 256 جيجا متوفر باللون الفضي، هاتف آبل آيفون 13، 5 جي 256 جيجا متوفر باللون الأزرق، يشمل العرض أيضاً على آبل أيفون 13 برو 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر بلون أزرق سييرا.

تخفيضات اكسترا السعودية الهواتف المحمول

تحتوي عروض اكسترا على هاتف سامسونج جالكسي إيه 12، 4 جي مع مساحة 64 جيجا بايت متوفر باللون الأبيض، هاتف سامسونج جالكسي إس 21 ألترا، 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون أسود، يحتوي العرض على هاتف سامسونج جالكسي إس 21 ألترا 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الفضة.

عروض اكسترا في المملكة العربية السعودية على الجوالات

توفر إليكم اكسترا خصم بنسبة 7% على هاتف فيفو واي 51، 4 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق، يشمل العرض على هاتف فيفو إكس 60 برو، 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الأسود، يشمل العرض على هاتف فيفو إكس 60 برو 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق، يوجد لدى اكسترا هاتف هواوي نوفا 8 4 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الذهبي.

المزيد حول اكسترا السعودية

إذا كنتم في حاجة لشراء هاتف جديد أو تغير هاتفكم وتخشون الأسعار لا داعي للتفكير في تلك النقطة على الإطلاق فاكسترا تراعي كافة ظروف العملاء لذلك أسعارها في متناول كافة العملاء والعروض متاحة في كافة فروع اكسترا في المملكة العربية السعودية، وتعتبر تخفيضات اكسترا على هواتف المحمول من أكثر الأمور الرائج البحث عنها من قبل كافة المواطنين في المملكة العربية السعودية.