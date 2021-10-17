تهنئة مولد النبي 1443 || أجمل رسائل وعبارات وبطاقات حصرية تهنئة بمناسبة المولد النبوي

تهنئة مولد النبي 1443، من الكلمات التي يزداد البحث في الوقت الحالي بالتزامن مع اقتراب ذكرى مولد خير المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يقوم المسلمين بالدعاء والتجلي والصلاة والسلم على نبي المرسلين في هذا اليوم، فمولد النبي خير مناسبة حلت على الأرض واهتدى الله به العالمين، لذلك يحي المسلمين في بقاع الأرض تلك المناسبة العظيمة المليئة بالروحانية، واليوم نطلعكم متابعينا الكرام لموقعنا الإخباري المتميز ثقفني أجمل رسائل وعبارات تهنئة المولد النبوي 1443.

تهنئة مولد النبي 1443

مولد النبي أو المولد النبي هي ذكرى مولد خير المرسلين، حيث ولد النبي محمد بن عبد الله في 212 ربيع الأول، ويحتفل المسلمين في كل مكان بالعالم كل عام بتلك المناسبة الإسلامية العظيمة ليس باعتبارها عيداً أو عبادة ولكنها فرحة وسرور بمولد النبي، حيث كان يحيي النبي مولده بالصيام في هذا اليوم، وارتبط الكثيرون بتلك العادة الدينية حتى وقتنا هذا، فيفضل المسلمين تقديم أفضل هدية للنبي صلى الله عليه وسلم وهي الصيام وكثرة الصلاة والسلام عليه في هذا اليوم، وهناك بعض التقاليد التي مازالت سائرة في الوطن العربي وهي شراء حلوى المولد في هذا اليوم وإقامة حفلات الذكر ومدح النبي والتي تبدأ من أول يوم في شهر ربيع الأول.

رسائل تهاني بالمولد النبي الشريف 1443

من أهم مظاهر الاحتفال بمناسبة ذكرى مولد النبي تبادل الزيارات العائلية بين الأهل والأصدقاء لصلة الرحم، ولكن في الفترة الأخيرة أصبح البعض يفضلن طريقة التهنئة من خلال إرسال الرسائل المكتوبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة “فيس بوك، الواتس ساب”، وسوف نوافيكم الآن أفضل وأجمل رسائل ومسجات تهنئة بمناسبة مولد النبي:

النور في الكون انتشر ابتهاجا بميلاد سيد البشر نبينا شفيعنا في يوم المحشر.

عوام البشر والشمس والقمر يزفون التهاني للقائم المنتظر بمولد سيد الرسل.

رسائل المولد النبوي عمت الأفراح كل وادي بعد أن نادي المنادي ولد المصطفى الهادي متباركين.

بأنوار النبي أمسيك وبقرب مولده أهنيك وأدعي ربي من الكوثر يسقيني ويسقيك.

بلغ العلا بكماله كشف الدجي بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وعلى آله، متباركين بمولد خير البرايا محمد صلى الله عليه وسلم.

أرسل لك باقة من الورد الجوري مروية بماء الورد مكتوب فيها صلى الله على النبي الكريم.

بوركت كل البرايا وبالفرح صارت تنادي بمولد الهادي محمد حبه نور الفؤادي.

يا عالي المقام نهنيك قبل الزحام بمولد خير الأنام ودمت بصحة في كل عام.

يطيب العود وأهديك وبماء الورد أرويك وبالمولد النبوي يا حياتي أبارك لك وأهنيك.

افرحي يا قلوب وشمي الورود واسمعي تغريد الطيور الليلة مولد الرسول.

بكل نسمات العبير نرسلها في طبق حرير تهنئة بمولد سيد البشر وكل عام وأنتم بخير.

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