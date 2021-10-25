تحديث لعبة ببجي موبايل 1.6 ومميزات update الجديد في pubg mobile 2021 بعد تطورات اللعبة

قد تم الإعلان عن تحديث لعبة ببجي موبايل 1.6 وتوفره على المتجر الخاص بجميع أنواع الأجهزة الذكية سواء كانت أندرويد أو أيفون، ويضم هذا الإصدار الكثير من المميزات والصفات الجديدة التي بدورها سوف تساهم تطوير العديد من الأدوات بداخل اللعبة للمستخدمين، وفيما يلي سوف نعرض لكم المزيد من التفاصيل حول التحديث الجديد للعبة ببجي موبايل ومميزاته.

تحديث لعبة ببجي موبايل 1.6

قد شهدت الفترة الأخيرة إعلان شركة ببجي موبايل عن إطلاق تحديث جديد، حيث تم طرح ذلك التحديث بشكل رسمي على المتجر الخاص بأجهزة الأيفون والأندرويد في مساء يوم الثلاثاء الذي يوافق 14 من سبتمبر وجاء هذا التحديث بالكثير من التعديلات التي تتضمن المزيد من المزايا للمستخدمين بداخل اللعبة التي تساعد في أداء المهاء للاعبين بشكل كبير وفعال.

مميزات تحديث لعبة ببجي موبايل 1.6 الجديد

أوضحت الشركة الخاصة بلعبة ببجي موبايل أن من المهم للغاية أن يتم تحديث وتنزيل الإصدار الجديد لببجي موبايل وأكدت أيضًا أنه في حال تنزيل الإصدار الجديد من يوم 14 سبتمبر حتى يوم 19 من نفس الشهر سوف يحصل اللاعبين على الكثير من الهدايا والمزايا والمكافآت، ويعد من أبرز تلك المكافآت هي حصول اللاعب على حقيبة الظهر الحامية للعدالة لمدة تصل إلى ثلاثة أيام، بالإضافة إلى الحصول على AG100G.

كما أنه سوف يتم طرف التحديث بشكل رسمي ليتم تحديثه وتحميله تبعًا للتوقيت الخاص بكل دولة كما جاء التحديث الأخير صغير بعكس الإصدارات الأخرى للعبة ببجي، وعند الفوز، الشخص سيحصل على وجبة دجاج للعشاء نتيجة لربحه لبعض المال، ونلاحظ أن ذلك المصطلح لم بندثر، ومازال يستخدم حتى وقتنا الحالي في عالم القمار، وخصوصًا في لاس فيغاس، وعملت لعبة ببجي على تضمين تلك الحبكة في اللعبة كشكل من أشكال التغيير، حيث تختلف عن الألعاب الأخرى التي تخبرك بأنك فقط فزت.

خطوات تحميل تحديث ببجي الجديد 2021

