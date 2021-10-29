أرقام مسابقة الحلم 2021 مع مصطفى الأغا واربح منزل الأحلام والمليون دولار $$

ننشر لكم أرقام الاشتراك في أقوى مسابقات الوطن العربي ارقام مسابقة الحلم 2021 مع مصطفى الأغا للربح منزل الأحلام في اليونان والربح مليون دولار، المكسب يحلم به الكبار والصغار والشباب والسيدات في كل مكان في العالم، حيث تقدم لكم مسابقة الحلم أقوى الهدايا والتي تصل إلى مليون دولار ومنزل في اليونان، الاشتراك في مسابقة الحلم ليس بالأمر الصعب كل ما عليك فعله هو ارسال رسائل قصيرة على الأرقام المرادفة لبلدك أو الاتصال والإجابة على الأسئلة، وسوف نقوم من خلال موقعنا “ثقفني” بتوضيح لكم ما هي ارقام الاشتراك في المسابقة في كافة الدول.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2021

سوف نقوم من خلال السطور القادمة بتوضيح لكم مجموعة أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم في كافة الدول العربية وجميع دول العالم، والتي جاءت كالتالي :-

رقم مسابقة الحلم من مصر 95450

رقم مسابقة الحلم في العراق Asiacell 2266، Korek 2180 ،Zain 2833

رقم مسابقة الحلم في الأردن (اورانج 98880), (Zain 98858), (umniah 98858).

أرقام مسابقة الحلم في السعودية (755505 Zain ) (300300 Virgin) (Lebara 313131).

رقم مسابقة الحلم في لأمارات (du 3636),(6070).

رقم مسابقة الحلم في دولة عمان (90434).

رقم مسابقة الحلم في دولة البحرين (viva 98885),(94000 Batelco).

الرقم الدولي الموحد لمسابقة الحلم 0088216101092.

أسرار الفوز في مسابقة الحلم

أن مسابقة الحلم من المسابقات الأكثر صدقًا في الوطن العربي، حيث يتم عمل السحب على الفائزين على الهواء مباشرة بكل شفافية، فقط كل ما عليك هو الاشتراك على الأرقام المرادفة لبلدك والإجابة الصحيحة على الأسئلة التي يتم إرسالها لك وانتظار فرصتك في الفوز مع مصطفى الاغا.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2021

وحتى تتمكن من الاشتراك في مسابقة الحلم يجب عليك اتباع الخطوات التالية :-