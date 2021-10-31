شوف أقوى عروض مكتبات جرير Garir بجميع فروع المملكة ضمن خصومات بداية شهر نوفمبر

تتمتع عروض جرير ستور كما تعلمون بالتميز والإنفراد في بداية كل شهر، وفي المناسبات الخاصة والعامة، أما بمناسبة بداية شهر نوفمبر، فتقدم مكتبات جرير Garir store أقوى الخصومات على أسعار أجهزة الجوالات، وشاشات التلفزيون المسطحة، وأجهزة تضخيم الصوت “ساوند بار”، من مختلف الماركات العالمية، والتي تصل إلى أكثر من ٥٠٪ بجميع فروع مكتبات جرير المنتشرة في أنحاء المملكة العربية السعودية.

أقوى عروض مكتبات جرير Garir بالمملكة العربية السعودية

أقوى الخصومات نعرضها لكم من جرير ستور بهذه المقالة، ونبدأ عرض تلك الخصومات المميزة من قسم شاشات التليفزيون المسطحة، أولاً: خصم مميز على شاشات سوني ٦٥ بوصة بدقة 4k Ultra HD DLED، وشاشات سوني ٥٥ بوصة بدقة 4k Ultra HD LED، وثانيًا: خصم مميز وحصري على شاشات التليفزيون من ماركة هاير الـ ٥٨ بوصة بدقة 4k Ultra HD DLED، أما عن شاشات سكاي وورث المميزة، فتعرض بخصم كبير هذا الشهر بفروع جرير ستور، وتتميز بدقة 4k Ultra HD DLED بحجم ٧٠ بوصة داخل العرض، وننتقل إلى عروض جرير على أجهزة الساوند بار من ماركة إل چي LG بمميزات فائقة، ومضخم صوت، وسماعات وأخرى، كل هذا بسعر خاص وحصري، كما يتوفر جهاز الساوند بار من ماركة سينايرز اميو بخاصية واي فاي وبلوتوث، وكذلك تضم عروض جرير لهذا الشهر خصم مميز جداً على جوالات سامسونج جلاكسي الجديدة، أقوى خصم على هاتف سامسونج جلاكسي S20 FE بسعة ١٢٨ جيجابايت باللون الأحمر السحابي داخل العرض، وأيضاً خصم جرير المميز على جهاز سامسونج جلاكسي S21 Ultra بسعة ٢٥٦ جيجابايت بلون فضي فانتوم رائع داخل العرض.

أقوى العروض الخاصة من جرير Garir على قطع مختارة ليومين

خصومات خاصة جداً ضمن عروض مكتبات جرير على أجهزة الجوالات الحديثة من ماركات Oppo، و ViVO، و Xiaomi radmi، وجهاز Telo Gamez Legion phone duel المبهر لفترة محدودة.

عروض جرير المميزة حتى نهاية الأسبوع فقط Garir Store

عروض مذهلة لفترة محدودة من مكتبات جرير بجميع فروعها على أجهزة iPhone 13 pro max الجديد من Apple، وجوالات لينوڤو، وهاواوي، وTCL بمختلف إصداراتها.