نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا بمناسبة البلاك فرايدي .. تخفيضات خيالية Extra Offers على الجوالات والشاشات في المقال التالي
عروض اكسترا بمناسبة البلاك فرايدي إحدى العروض المميزة التي يمكننا الاستفادة منها كثيرًا حيث تتواجد كافة المعارض التابعة لاكسترا في كل مكان داخل المملكة العربية السعودية كما أنها تمكنت في وقت قصير أن تكون أشهر الشركات المسؤولة عن بيع كل ما يتعلق بالأجهزة الكهربائية والأجهزة الذكية بأسعار مميزة تتناسب مع كافة الفئات كما أنها تحرص بين الفترة والأخرى على توفير عدد من العروض والخصومات ليستفيد منها كل الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية، وإن إكسترا توفر الكثير من العروض والتخفيضات على مختلف أنواع الشاشات والجوالات.
عروض اكسترا بمناسبة البلاك فرايدي
ما يميز معارض اكسترا أنها تقوم بتوفير خدمة التقسيط لكافة الأشخاص مع توافر عدد رائعة من العروض والخصومات بين الحين والآخر في كافة الفروع داخل المملكة العربية السعودية، وتقوم معارض اكسترا ببيع كافة الأجهزة المحمولة الحديثة وكل ما يتعلق بها، كما أنها تساعد على توفير لاب توب بمختلف الماركات العالمية، كما أنها تعمل أيضًا على بيع كل ما يتعلق بشاشات التلفاز والأجهزة المنزلية في كافة معارض اكسترا بأسعار لا مثيل لها، تحرص تلك المعارض على توفير كل ما يحتاج إليه العملاء سواء من هواتف محمولة حديثة أو من أجهزة كهربائية ومنزلية بأسعار تتناسب معهم ولا ننسى خدمة التقسيط الموجودة لديها.
قائمة بأسعار عروض اكسترا
الخصومات في المعارض تمكنت من الوصول لخصومات إلى 55%، لذا دعونا نتعرف على أهم وأفضل تلك العروض في النقاط التالية:
- هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 2 بسعر 6199 ريال سعودي مع خصومات تصل إلى 22.5%.
- تلفاز كيه إل جي 65 بوصة بسعر 8499 ريال سعودي وخصومات تصل إلى 59%.
- إل جي غسالة علوية تحتوي على ميزة البخار والواي فاي بسعر 3299 ريال سعودي مع خصومات تصل إلى 38.32%.
- هاتف ايفون 12 بسعر 3199 ريال سعودي مع خصومات تصل إلى 15.78%.
- فيليبس ماكينة تحضير القهوة سعة 1.2 لتر مع 1000 واط بسعر 719 ريال سعودي مع خصومات تصل إلى 20.01%.
- تلفاز سوني 55 بوصة بسعر 3899 ريال سعودي مع خصومات تصل إلى 35%.
- هواوي نوفا 7 اي مع مساحة 128 جيجا بسعر 769 ريال سعودي مع خصومات تصل إلى 33.07%.
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