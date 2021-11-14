نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في دقيقتين مكون معجزة لتبييض الأسنان وإزالة الأصفرار والجير لأسنان ناصعة البياض كاللؤلؤ في المقال التالي

صفار الأسنان لا يسبب الشعور بالألم ولكنه يجعل الشخص يشعر بالإحراج أثناء التحدث مع الأخرين أو الضحك وبسبب ذلك يقوم الكثير من الأشخاص بالذهاب إلى دكتور الأسنان لعمل جلسة تنظيف والحصول على أسنان ناصعة البياض، ولكن هذه الطريقة تسبب تأكل طبقة المينا التي تحافظ على الأسنان، ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم خلطة التخلص من اصفرار الاسنان فتابعونا. خلطة تبييض الأسنان بالليمون يمكن استخدام قشور الليمون للتخلص من اصفرار الأسنان وذلك عن فركها بهذه القشور لمدة دقيقتين وبعد ذلك يغسل الفم جيدا بالماء.

أو نعصر ليمونة ونغمس فرشاة الأسنان بهذا المزيج ثم نغسل الأسنان بالطريقة المعتادة وسوف تلاحظي الفرق بنفسك ومن أول مرة، ولكن ينصح بعدم الإفراط في غسل الأسنان بالليمون لأنه يسبب تأكل طبقة المينا بها من الأفضل استخدامه مرة واحدة أسبوعيا. خلطة صودا الخبز نمزج القليل من صودا الخبز مع معجون الأسنان ونغسل الأسنان بهذا المزيج مرتين أسبوعيا وسوف تلاحظي الفرق بنفسك مع تكرار الاستخدام.

أو قومي بوضع الفرشاة في كمية مناسبة من صودا الخبز وافركي أسنانك بهذا المزيج جيدا هذه الطريقة يتم عملها كل 15 يوم فقط للتخلص من الاصفرار الذي يوجد على الأسنان. وصفة قشر الموز يتميز قشر الموز بفوائده المذهلة في تبييض الأسنان، لأنه يحتوي على بعض العناصر الغذائية التي تحتاجها ومنها البوتاسيوم والمغنيسيوم، ويتم ذلك عن طريق فرك الأسنان بقشور الموز الطازجة من الجهة الداخلية لمدة 5 دقائق ثم يغسل الفم جيدا بالماء وسوف تندهشي من النتيجة. وصفة قشر البرتقال قبل الذهاب للنوم ينصح بفرك الأسنان يوميا بقشر البرتقال فهو يحتوي على فيتامين ج والكالسيوم وبالتالي يحارب الكائنات الدقيقة التي توجد في الأسنان طوال الليل. وصفة الفراولة تحتوي الفراولة على فيتامين ج والمعروف بفوائده المذهلة في التفتيح حيث يجعل الأسنان أكثر بياض وجمال ولذلك قومي بعمل عجينة من حبات الفراولة ثم نفرك الأسنان بهذا المزيج مرتين يوميا ولمدة أسبوعين للتخلص من اصفرار الأسنان بكل سهولة.

أو قومي بخلط لب الفراولة مع نصف ملعقة من صودا الخبز للحصول على عجينة ثم نغمس فراشة الأسنان في هذا المزيج ونغسل الأسنان مرتين أسبوعيا بها وسوف تندهشي من النتيجة. الوسوم عمر شويل - جدة في دقيقتين مكون معجزة لتبييض الأسنان وإزالة الأصفرار والجير لأسنان ناصعة البياض كاللؤلؤ - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في دقيقتين مكون معجزة لتبييض الأسنان وإزالة الأصفرار والجير لأسنان ناصعة البياض كاللؤلؤ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.