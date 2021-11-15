شوف عروض العثيم اليوم الاثنين 15 نوفمبر 2021 مهرجان الطازج

عروض العثيم اليوم الاثنين 15 نوفمبر 2021 على مجموعة كبيرة جداً من المنتجات المتنوعة، عروض مهرجان الطازج الأسبوعي جاءت إليكم هذا الأسبوع بمجموعة كبيرة من التخفيضات والصفقات الجيدة على الأغراض التي يحتاج إليها كل بيت، يسري العرض لمدة 24 ساعة فقط على المنتجات المحددة، بالإضافة إلى منتجات العرض الأسبوعي، ومنتجات العروض الوقتية التي يمكنكم أن تجدونها داخل الفروع، مما يجعل أسواق عبد الله العثيم في صدارة مراكز التسوق في المملكة، في هذا المقال عبر موقعكم “ثقفني” نقدم لكم أحدث عروض العثيم ليوم الاثنين الطازج بصفحة واحدة بالتفصيل.

عروض العثيم اليوم الاثنين 15 نوفمبر 2021

تتميز أسواق عبد الله العثيم بالتنوع في منتجاتها، فهي تحتوي على كافة السلع والأدوات التي يحتاج إليها كل منزل، لا يقتصر الأمر على المنتجات الغذائية فقط، وإنما أدوات منزلية وأجهزة كهربائية، وألعاب للأطفال وملابس أيضاً في الفروع الكبيرة.

عروض الطازج المخصصة ليوم الاثنين كانت في السابق على الخضروات والفاكهة فقط، ولكن أصبحت الآن أكثر تنوعاً ومنها:

عروض على الفاكهة والتي تشمل كل من الرمان والموز والتفاح والجريب فروت، والجوافة والأفوكادو والبرتقال، تخفيضات تصل إلى نصف السعر في بعض الفاكهة.

عروض الخضروات الأساسية في كل منزل وتشمل عروض البصل والثوم والخيار والليمون والبطاطا الحلوة، إلى جانب الطماطم الكروية، والتي يمكنكم الحصول على علبة مجاناً مع كل علبة تشتريها.

عروض المخبوزات، تقدم مراكز تسوق العثيم مجموعة منتجات زود والتي تساعدك في الحصول على مخبوزات طازجة بأسعار مناسبة، عروض على البرازق والبيتزا والدونتس والحلويات الشرقية.

من منتجات الألبان التي شملتها عروض الطازج الأسبوعية في العثيم اليوم هي منتجات قشطة نادك ولبنة بريزيدن ومجموعة من الأجبان الفريش الغير معلبة.

كما يمكنكم الحصول على قطعيات مميزة من اللحوم بأفضل سعر للكيلو مع عروض أخرى رائعة على البهارات ومنتجات العطارة.

إلى جانب العروض على الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية التي تتجدد باستمرار.

تخفيضات أسواق العثيم اليوم بصفحة واحدة

إليكم أحدث تخفيضات وعروض العثيم اليوم الاثنين في صفحة واحدة: