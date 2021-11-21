نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف بالصور.. كتالوج عروض العثيم السعودية وأقوى الخصومات تصل حتى 50% في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر من أكثر العروض التي يتم الحرص على متابعتها من حين إلى أخر، حيث يمكننا نشر اليوم عروض العثيم اليوم الأثنين 22 نوفمبر 2021 والتي توافق 17 ربيع الثاني 1443، حيث أنها أعلنت عن مجموعة مميزة من أفضل العروض والتي تضم الكثير من المنتجات المنتشرة في كثير من المدن الرئيسية بالمملكة العربية السعودية، حيث يمكنك الحصول على الكثير من المنتجات المختلفة بأقل الأسعار وذلك وفقًا لمجموعة من الخصومات بمناسبة شهر نوفمبر.

عروض العثيم اليوم الدمام

إذا كنت في مدينة الدمام يمكنك أن تحصل على خصومات مميزة على شراب بودرة فروت برتقال Fruity وبعض من المنتجات الأخرى مثل: كاكاو زدني بودرة وأيضًا خصومات على بعض أنواع العسل مثل: عسل لو بريزا زهور.

كما أن الماركت يضع مجموعة مختلفة من العروض على بعض أنواع بطاطس توست شرائح وبعض المعلبات مثل: تونة جنتل خفيف بزيت دوار الشمس, والعروض أيضًا وصلت إلى بعض من مكعبات مرقة دجاج زدني, وخصومات متنوعة على مياه ارتوينا الصحية, وأرز جنات مصري يمكنك الحصول عليه بسعر جيد أيضًا.

عروض العثيم السبت

وضع الهثيم مجموعة من الخصومات المميزة اليوم السبت على بعض من أنواع البخور والتي منها شير بخور معطر، وبعض المنظفات مثل: منظف Shear, والجبن المستوردة مثل: هالي موزاريلا، وبعض من أنواع اللحوم المفروم ومنها بقر لاتينا، وتعد تلك من أهم وأشهر العروض التي تخص أسواق العثيم في بعض مدن المملكة العربية السعودية مثل الرياض، ومدينة جدة، والدمام والأحساء.

وتجد بعض من العروض المميزة في مجال صناعة الحلويات، حيث إن عروض العثيم اليوم وصلت إلى أسعار الكيك محلية الصنع، وبعض من الأنواع المستوردة والتي يكون منها كيك لوبو بايت بالكاكاو الشهير، وأيضًا كيك لوبة كريمة بالشوكولاتة.