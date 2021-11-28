شوف أحدث عروض ساكو عروض الجمعة البيضاء على مختلف الأجهزة ما زالت مستمرة بخصومات مذهلة لا تفوتها SACO

عروض ساكو الجديدة تقدم كبرى العروض والخصومات الجبارة على مختلف الأجهزة التي لا غنى عنها في كل بيت. جميع المتسوقين في جميع أنحاء العالم ينتظرون هذه الفرصة بفارغ الصبر وهي عروض الجمعة البيضاء. فهذه المناسبة اختلف اسمها في كثير من البلدان في جميع أنحاء العالم فمنهم من يطلق عليها الجمعة السوداء، أما نحن المسلمون فنطلق عليها الجمعة البيضاء لأن يوم الجمعة بالنسبة لنا فهو يوم عظيم لدي جميع المسلمين.

أقوى عروض ساكو عروض الجمعة البيضاء على الأجهزة الكهربائية

تقدم متاجر وفروع ساكو المتعددة في جميع أنحاء المملكة عروض تستمر لمدة 7 أيام على الأجهزة الكهربائية بخصومات جبارة لا تفوت.

احصل على خصم 380 ريال على عصارة بتقنية العصر البطئ، تعمل بقوة 240 واط. كما تشتمل على ثلاث ملحقات مختلفة متعددة الاستخدامات أي 3 في 1 الأولى للعصير، والثانية للسموثي، والثالثة للحلوى المثلجة. بسعر 1599 ريال بدلاً من 1979 ريال سعودي. كما يتوفر لديهم خدمة التقسيط بدفع قسط شهري قدره 267 ريال خلال 6 أقساط كاملة.

خصم 700 ريال على محضرة طعام، تعمل بقوة 1000 واط، سعتها 1.5 لتر متعددة الاستعمالات من كينوود. بسعر 999 ريال بدلاً من 1699 ريال سعودي.

لمحبي الفشار اشتري صانعة الفشار، تعمل بقوة 1100 واط، بسعر 99 ريال بدلاً من 139.75 ريال سعودي، ووفر 40.75 ريال.

لعشاق الشوكولاتة استمتع مع نافورة شوكولاتة هوندو من الفولاذ، بسعر 179 ريال بدلاً من 249.75 ريال، ووفر 70.75 ريال.

خصم 70.75 ريال على صانعة الخبز العربي أو البيتزا، متوفرة باللون الأحمر من هوميكس، بقوة 1800 واط، بمساحة 30 سم. بسعر 179 ريال بدلاً من 249.75 ريال سعودي.

تخفيضات ساكو الجبارة على الشوايات وأجهزة التدفئة

خصم 60.75 ريال على شواية فحم قابلة للطي، مساحتها 8.5*57.5*87. بسعر 239 ريال بدلاً من 299.75 ريال سعودي.

احصل على خصم 250 ريال بمناسبة الشتاء على دفاية حطب للحدائق، بمساحة 70 سم، بسعر 549 ريال بدلاً من 799 ريال سعودي.

خصم 1200 ريال على طقم جلوس للحديقة تكفي لخمس أشخاص، مكون من أربع قطع، بسعر 1999 ريال بدلاً من 3199 ريال، ووفر 1200 ريال.

SACO Offers على صانعات أو ماكينات القهوة

تقدم ساكو لعملائها المميزين تشكيلة رائعة من ماكينات القهوة بخصومات جبارة قبل نفاذ الكمية أو انتهاء العرض.