فرصة ذهبية للفوز بجائزة المليون دولار ومنزل الأحلام من مسابقة الحلم mbc

تتواصل فرصة الفوز بجائزة الحلم الأكبر من مسابقة الحلم لآلاف المشتركين خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم السحب على الجائزة بطريقة القرعة العشوائية على الهواء مباشرةً مع الإعلامي مصطفى الأغا عبر فضائية إم بي سي، وقامت المسابقة مؤخرًا بتلقي طلبات الاشتراك من جميع الدول من خلال الطرق الأساسية للمشاركة، سواء من خلال الاتصال الهاتفي على الرقم المرادف لدولتك، أو عبر الرسائل النصية، أو من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمسابقة، بالإضافة إلى تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية التسجيل برقم الجوال بسعر دقيقة المحمول الدولية لكل دولة.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم

ويتطلب الاشتراك في مسابقة الحلم، من الاتصال أو إرسال الرسائل النصية على الرقم المرادف لدولتك، أو من خلال الاتصال على الرقم الدولي الموحد في حالة عدم إدراج اسم دولتك في جدول الدول المقرر من قبل المسابقة، وإليكم أرقام الاتصال من جميع الدول كما هو معتمد في المسابقة:

رقم الاتصال من السعودية: STC 858888، تكلفة الرسالة 5 ريال.

رقم مسابقة الحلم من الإمارات: etisalat 5544، تكلفة الرسالة 3.15 درهم.

رقم الاتصال من العراق: Asiacell 2266، تكلفة الرسالة 1200 دينار.

رقم البحرين: Zain 94000، تكلفة الرسالة 500 فلس.

رقم مسابقة الحلم من الأردن: Zain 94099، تكلفة الرسالة 70 قرش.

رقم تونس: Tunisie telecom 85819، تكلفة الرسالة 1.44 دينار.

رقم الحلم الكويت: Zain 4242، تكلفة الرسالة 500 فلس.

رقم مسابقة الحلم المغرب: Maroc Tel 9669، تكلفة الرسالة 9 دراهم.

رقم سوريا: Syriatel 1565، تكلفة الرسالة 75 ليرة.

رقم اليمن: MTN 2622، تكلفة الرسالة 150 ريال.

رقم الحلم عمان: Ooredoo 90434، تكلفة الرسالة 500 فلس.

رقم فلسطين: Jawwal 1625، تكلفة الرسالة 3.5 NIS.

رقم مصر: فودافون 95458، تكلفة الرسالة 5 جنيه.

أسماء الفائزين

جدير بالذكر أن جوائز مسابقة الحلم هذا العام تخطت قيمتها حاجز الـ 3.5 مليون دولار أمريكي، وتم توزيع الجوائز بقيم متفاوتة بدايةً من 5000 دولار أمريكي حتى نصف مليون دولار، وكانت الجائزة الأولى في 25 فبراير الماضي، وربحها المواطن الإماراتي محمد اللباني بقيمة 125 ألف دولار، كما ربح المواطن المصري “محمد احمد محمد عيسى” في 30 سبتمبر الماضي أيضًا جائزة بقيمة ربع مليون دولار، كما فازت الأردنية “فاطمة عايش” مؤخرًا بجائزة منزل الأحلام في اليونان، ومن المقرر أن يتم السحب على جائزة المليون خلال الأيام الماضية.

كما يُمكن التواصل من خلال الرقم الدول الموحد.