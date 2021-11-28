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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكيس ملح إناء فخار امتلك مدفأة ببلاش بلا كهرباء وبلا غاز وداعا لبرودة الطقس ستشعر انك في عز الصيف في المقال التالي
مع حلول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، يلجأ معظم البيوت المصرية إلى المدفأة الكهربائية، التي تدفئ المنزل ولا تشعر أفراد الأسرة بالبرد، ولكن في المقابل ترتفع فواتير الكهرباء التي تدمر الميزانية، في أقل من نصف ساعة يمكنك استخدام المواد المنزلية الشائعة (مثل رقائق القصدير والعلبة الفارغة وبعض الأسلاك غير المستخدمة) لصنع هذا الموقد المبتكر، واليوم سوف نقدم لكم من خلال السطور القادمة طريقة عمل مدفأة بأقل التكاليف، كما إنها لن تحتاج إلى كهرباء أو غاز كل ما عليك إحضاره هو كيس ملح وإناء من الفخار واليكم الطريقة في هذا المقال.
طريقة عمل مدفأة بكيس ملح وإناء فخار
- قم بإحضار كيس من الملح وإناء من الفخار وسبب استخدامنا لإناء الفخار انه من ضمن مميزاته انه يحبس الحرارة ويستطيع أيضا حبس البرودة ولنستخدم اليوم قلة فخارية على سبيل المثال.
- قم بإحضار مسمار قم بعمل ثقوب في إناء الفخار كما هو موضح في الصورة.
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- ثم قم بإزالة قاع إناء الفخار من أسفل أيضا.
- وسوف نحتاج إلى شموع.
- قم بإحضار طبق.
- قم بإشعال الشمع وتثبيته في الطبق.
- قم بتفريغ الملح في الطبق ثم ضع عليها إناء الفخار.
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- وخلال دقائق سوف تنبعث الحرارة من إناء الفخار وسوف تتحول إلى مدفأة.
- سوف تستمر التدفأة في المنزل لمدة ساعات طويلة.
مدفأة الطوب الحراري
- سنحتاج إلى قالب من الطوب الأحمر به ثقوب.
- قم بوضع قطعة من ورق الكارتون تحت قالب الطوب الحراري.
- قم بإحضار كمية مناسبة من الرمال.
- قم بوضع الرمال داخل ثقوب قالب الطوب حتى تمتلئ نصف المسافة.
- قم بإحضار شمع.
- قم بتسييح الشمع داخل ثوب قالب الطوب.
- ثم قم بإدخال الفتيل في الثقوب.
- وخلال دقائق سوف تشعر بتدفئ المكان وايضا سيستمر لساعات طويلة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بكيس ملح إناء فخار امتلك مدفأة ببلاش بلا كهرباء وبلا غاز وداعا لبرودة الطقس ستشعر انك في عز الصيف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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