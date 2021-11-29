نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين 29 نوفمبر 2021 مهرجان الطازج كيلو عليك وكيلو علينا في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الاثنين 29 نوفمبر 2021 مهرجان الطازج الأسبوعي الذي أقيم في كافة فروع العثيم، والذي يساعد معظم العملاء على شراء كافة الاحتياجات الأسبوعية من المواد الطازجة مقابل أفضل سعر ممكن، يمكن للعملاء الحصول على أكثر من خصم على المنتجات الطازجة مثل الخضروات والفواكه، وكذلك عروض اللحوم المبردة والكثير من العروض الأخرى، عروض العثيم اليوم الاثنين تشمل الكثير من المنتجات التي لا غنى عنها في أي منزل، في هذا المقال من موقعكم “ثقفني” نقدم لكم أحدث عروض العثيم الطازجة بصفحة واحدة لسهولة الاطلاع عليها.

عروض العثيم الاثنين 29 نوفمبر 2021

ما زالت عروض العثيم الأسبوعية سارية في كافة فروع أسواق العثيم ماركت في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، قدمت أسواق العثيم 11 فرصة للفوز بسيارة عن طريق السحب، احتفالاً بالذكرى 65 لتأسيس العثيم ماركت، يمكنك أن تسجل الآن للحصول على فرصة من تلك الفرص وتبدأ عامك الجديد بسيارة على أحدث طراز.

من أهم عروض اليوم التي تجدونها في كافة فروع العثيم هي عروض الخضروات والفواكه، بعض الخضروات والفواكه يمكنك الحصول عليها بسعر التكلفة مثل الموز والكوي وتفاح رويال جالا، وكذلك برتقال العصير والليمون الفيتنامي والطماطم والكستناء، عروض كيلو عليك وكيلو علينا في الخضروات والفاكهة تجدونها في شبك الليمون والبصل الأحمر، والجيب فروت والملفوف الأبيض والملفوف الأحمر والقرع العسلي.

أما عن باقي المنتجات والسلع الأخرى، فهناك عرض كيلو وكيلو للجبن الفيتا الدانماركي التي يفضلها الكثيرون، لحوم عجل بلدي بدون عظم، لحوم غنم روماني يمكنكم الحصول عليها بسعر التكلفة، قطع دجاج إنتاج مشكلة طازجة بسعر التكلفة أيضاً، خصومات على الفواكه المجفف ومنتجات العطارة والتوابل والهيل والمكسرات، لبنة المراعي الفاخرة وكذلك جبن موتزاريلا المراعي مبشورة بسعر التكلفة، جبن دويل كريم هنجاري بأسعار منافسة، تستخدم في السندوتشات للفطور الصباحي وكذلك في عمل المخبوزات الشهية، زيتون يوناني أسود، قشطة الصافي ومخلل مصري مشكل والكثير من المنتجات الأخرى.

أحدث عروض العثيم اليوم بصفحة واحدة

الصور التالية توضح لكم أحدث عروض العثيم اليوم ولمدة 24 ساعة، تسري العروض من السابعة صباح الاثنين وحتى نهاية اليوم: