شوف عروض جوالات وإلكترونيات هايبر بنده بأقل الأسعار

هايبر بنده ، وتستمر تخفيضات هايبر بنده القوية ولكن هذه المرة مع أفضل الأسعار والخصومات على الجوالات والإلكترونيات وأجهزة المنزل حيث تقدم بنده مختلف أنواع المنتجات الإلكترونية والجوالات وتقدم عليها خصومات كبري ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم آخر عروض جوالات وإلكترونيات ومستلزمات المنزل من هايبر بنده في المملكة العربية السعودية حيث تحتل أسواق بنده في السعودية مقدمة شركات البيع بالتجزئة في عدد العملاء القاصدين منتجاتها للتمتع بما تقدمه بنده من خصومات متنوعة.

عروض الجوالات من هايبر بنده

من أهم أنواع الجوالات التي تقدمها أسواق بنده مع خصومات تصل إلى مائة ريال سعودي حيث يوجد جوال سامسونج أي 52 اس بسعر 1559 ريال سعودي أما عن جوالات فيفواي فيوجد فيفواي 72 بسعر 1199 ريال سعودي وفيفواي 53 اس تقدمه بنده بسعر 999 ريال سعودي أما جوال فيفواي 01 بسعر 899 ريال سعودي واحصل على جوال الكاتيل 3 اكس بسعر 599 ريال سعودي بدل من 749 ريال ويوجد أنواع جوالات أخري مع المزيد من الخصومات ومنها جوال نوكيا 304 ونوكيا 6300 وجوال تي سي ال وشاومي ريدمي 10 كما يوجد سماعة بلوتوث اكستريم بسعر 35 بدل من 79 ريال سعودي وكابل اتش دي وكابل آيفون.

مهرجان أسعار مستلزمات المنزل

الحق الخصم الأكبر على عصارة كليك أون بسعر79 ريال سعودي بدل من149ريال.

خصم على ثلاجة كليك أون 48 لتر بسعر 349 ريال بدل من 549 ريال سعودي.

ميكرويف شارب 20 لتر بسعر 249 ريال سعودي فقط حيث كان السعر قبل التخفيض 399 ريال.

أحصل على خلاط كينود بسعر 109 ريال بدل من 189 ريال وشواية كهربائية كولون بسعر 69 ريال سعودي فقط.

خصومات كبري على مكواة جيباس حيث تقدم بنده مكواه جيباس خفيفه بسعر 49 ريال ومكواه جيباس بالبخار بسعر 59 ريال سعودي.

كما يوجد الكثير من مختلف أدوات المطبخ الأخري كما يتوفر ملابس وجوارب أولادي وبناتي وقميص رجالي أكمام طويلة وشبشب رجالي ونسائي ومفروشات وكل المستلزمات المنزلية التي من الممكن أن تحتاج إليها ستجدها مع المزيد من التخفيضات وعروض التوفير المقدمة من أسواق بنده.