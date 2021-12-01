شوف عروض لولو ماركت lulu سوبر ميجا خصومات جبارة على الهواتف الذكية والأدوات المنزلية لا تفوتك

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صفقة جديدة من عروض لولو ماركت يقدمها لعملائه على مدار سبعة أيام متواصلة. خصومات جبارة وتخفيضات هائلة على الهواتف الذكية والتجهيزات المنزلية والمعدات الرياضية بالإضافة إلى أنواع مختلفة من المفروشات للسرير والأرضيات أيضا. وكعادة lulu hypermarket يسعى لتوفير أفضل العروض والمنتجات. الأمر الذي يعد سببا رئيسيا في إقبال المتسوقين على ما يقدمه الهايبر من عروض الهواتف الذكية والأجهزة الكهربية وسلع البقالة وغيرها. لولو ماركت وخصم هائل على تجهيزات المنزل يقدم هايبر لولو باقة متميزة من أدوات الطبخ وأواني إعداد الطعام. تستطيع الآن شراء طقم قدور كوركماز المميز من الاستانلس ستيل عبارة تسع قطع مقابل ٣٩٩ ريال فقط بدلا من ٦٩٩ ريال وتوفير مبلغ ثلاثمائة ريال سعودي.

احصل على قدر طهي كوركماز المصنع من مادة الإستانلس ستيل مقاس ٩ × ١٦ بسعر ٧٩ ريال. أو مقاس ١٢ × ٢٤ مقابل ١٢٩ ريال فقط بدلا من ٢٢٩ ريال ووفر مائة ريال. أو إذا كنت تريد مقاس أكبر اتساعا يمكنك شراء مقاس ٤١× ١٢ مقابل ١٦٩ ريال بدلا من ٢٨٩ ريال.ووفر مبلغ مائة وعشرين ريالا.

متاح أيضا ضمن عروض الهايبر طقم أواني طهي غير لاصق برستيج مكون من ٢٢ قطعة بسعر ٣٩٩ ريال بدلا من ٨٥٩ ريال ليكون مبلغ الخصم ٤٦٠ ريال. طقم برستيج التايلاندي غير لاصق ٧ قطع اشتريه الآن بسعر ١١٩ ريال بدلا من ٢٦٩ ريال بخصم كبير قدره مائة وخمسين ريالا. عروض لولو على الهواتف الذكية هاتف سامسونج جالكسي إيه ١٢ سعة ٦٤ جيجا يحتوي على رام ٤ جيجا بايت وأربعة كاميرات خلفية. كما توجد كاميرا أمامية ٨ ميجا بيكسل يعمل بنظام تشغيل أندرويد ١٠. الجوال متوفر بسعر ٥٤٩ ريال بدلا من ٥٩٩ ريال بجميع فروع هايبر لولو.

جوال تكنو سبارك ٨ سعة ٦٤ جيجا بايت يعمل بنظام التشغيل أندرويد ١١ ويحتوي على كاميرتين واحدة في الأمام والأخرى بالخلف. سعر الهاتف ضمن خصومات سوبر ميجا ٤٩٩ ريال بدلا من ٥٤٩ ريال خارج العرض. الكاتيل أي ٥ هاتف ليد بسعر ٣٤٩ ريال بدلا من ٤٩٩ ريال.

احصل على جوال هواوي واي ٥ بي سعة ٣٢ جيجا بسعر ٣٩٩ ريال. Lulu hypermarket سبورتس شامبيون مجموعة أثقال ١٥ كيلو بسعر ١٨٩ ريال بدلا من ٢١٩ ريال.

قفازات البطل سبورتس شامبيون مقابل ٢٥ ريال فقط بدلا من ٥٤ ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض لولو ماركت lulu سوبر ميجا خصومات جبارة على الهواتف الذكية والأدوات المنزلية لا تفوتك - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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