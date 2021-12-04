فوائد شرب مغلي الحلبة على الريق لمدة 7 أيام معجزة ربانية شفاء الكثير من الأمراض

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القيمة الغذائية لشرب الحلبة فوائد شرب الحلبة على معدة فارغة فوائد شرب الحلبة على معدة فارغة فوائد شرب الحلبة على معدة فارغة إنه غني جدًا وبعض الدول تستخدمه كتوابل غذائي الحلبة هي إحدى النباتات التي تنمو في الهند وشمال إفريقيا وعندما استخدمت الحلبة لأول مرة كانت تستخدم كتوابل وأوراقها تستخدم كغذاء يمكن استخدام الحلبة كشاي أو كمكمل غذائي وميزتها أن رائحتها تشبه رائحة القيقب كما نعلم جميعًا للحلبة طعم مر ولكن بعد التسخين أو الخبز ستقل المرارة وتصبح حلوة.
فوائد الحلبة
كل 11 جرام من الحلبة تحتوي على:
- 35 سعرة حرارية.
- 72 جرام من الدهون.
- 5 غرامات من البروتين.
- 99 جرام من الماء.
- 5 جرامات من الكربوهيدرات.
- 7 غرامات من الألياف.
- 34 مجم فوسفور.
- 6 ميكروجرام من حمض الفوليك.
- 20 جرام من المغنيسيوم.
- 85 مجم بوتاسيوم.
- 29 مجم من الزنك.
- 7 وحدات دولية من فيتامين أ.
فوائد شرب الحلبة على معدة فارغة
- الحلبة نبات يحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية والفيتامينات وعندما تغلي الحلبة تظهر قيمتها.
- تساعد المعدة الفارغة أو مضغ بذورها في الصباح على فتح الشهية وبالتالي زيادة كمية الطعام التي يتناولها الإنسان لذا فهذه وصفة جيدة لمن يعاني من النحافة.
- يساعد في التحكم في ضغط الدم في الجسم لاحتوائه على البوتاسيوم ومركب يسمى galactomannan لذلك يعملان معًا على تنظيم وضبط ضغط الدم في الجسم.
- يساعد في عملية الهضم لأن الحلبة تتميز بأليافها التي تعزز حركة الأمعاء وبالتالي تعزز عملية الهضم
- وتحتوي على خصائص مضادة للالتهابات تقلل من حرقة المعدة.
- تقلل من آلام والتهابات المفاصل لأن الحلبة لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات وتحتوي على جينات مركب ديبين مما يساعد على تقليل الالتهاب بشكل فعال.
- تتميز الحلبة بموازنة مستويات الكوليسترول الضار والمفيد في الجسم لأنها تقلل نسبة الكوليسترول الضار وتحافظ على ثبات الكوليسترول الجيد في الجسم.
- يمكن أن يقي الجسم من السرطان لاحتوائه على الألياف التي يمكنها إزالة السموم الزائدة من الجسم وخاصة القولون وذلك للحفاظ على الجسم بصحة جيدة.
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