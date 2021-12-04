فوائد شرب مغلي الحلبة على الريق لمدة 7 أيام معجزة ربانية شفاء الكثير من الأمراض

القيمة الغذائية لشرب الحلبة فوائد شرب الحلبة على معدة فارغة فوائد شرب الحلبة على معدة فارغة فوائد شرب الحلبة على معدة فارغة إنه غني جدًا وبعض الدول تستخدمه كتوابل غذائي الحلبة هي إحدى النباتات التي تنمو في الهند وشمال إفريقيا وعندما استخدمت الحلبة لأول مرة كانت تستخدم كتوابل وأوراقها تستخدم كغذاء يمكن استخدام الحلبة كشاي أو كمكمل غذائي وميزتها أن رائحتها تشبه رائحة القيقب كما نعلم جميعًا للحلبة طعم مر ولكن بعد التسخين أو الخبز ستقل المرارة وتصبح حلوة.

فوائد الحلبة

كل 11 جرام من الحلبة تحتوي على:

35 سعرة حرارية.

72 جرام من الدهون.

5 غرامات من البروتين.

99 جرام من الماء.

5 جرامات من الكربوهيدرات.

7 غرامات من الألياف.

34 مجم فوسفور.

6 ميكروجرام من حمض الفوليك.

20 جرام من المغنيسيوم.

85 مجم بوتاسيوم.

29 مجم من الزنك.

7 وحدات دولية من فيتامين أ.

فوائد شرب الحلبة على معدة فارغة