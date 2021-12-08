نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 لربح ربع مليون دولار مع مصطفى الآغا جائزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 على الأرقام المرادفة لبلادك، حيث اتاحت إدارة مسابقة الحلم إمكانية الاشتراك في المسابقة من جميع أنحاء العالم، وتعتبر المسابقة من أبرز المسابقات الترفيهية التي يتم الاشتراك بها من كل المتابعين لما تقدمه من جوائز قيمة إلي الفائزين، ولذلك نعرض لكم اليوم عبر موقع ثقفني الإخباري الارقام التى يمكن بها الاشتراك في مسابقة الحلم 2021.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2021

ومع اقتراب نهاية العام والاعلان عن اسم الفائز في مسابقة الحلم والحاصل على ملايين الدولارات الى جانب بيت في احدى جزر اليونان والتي تعتبر من الاحلام التي يرغب جميع المشتركين في تحقيقها، حيث تتيح قناه ام بي سي امكانيه الاشتراك في مسابقة الحلم بطريقة سهله وبسيطة، وذلك عن طريق إتباع الخطوات الآتية.

في البداية إرسال رسالة نصية تحمل كلمة حلم أو “Dream” أو “reve”.

قم بتسجل الرقم المرادف إلي بلدك.

ثم قم بالإجابة على الأسئلة المطروحة بشكل صحيح.

في النهاية يتم تأهيلك إلي النهائيات لدخول السحب.

ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2021

ولأول مرة وفرت قناه أم بي سي العديد من الأرقام التي يمكن الاشتراك في مسابقة الحلم من خلالها من جميع انحاء العالم، وهي علي النحو التالي.

ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم من الكويت 4141

ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم من السعودية 650444

ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم من داخل مصر 95458.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة 3636.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من جميع أنحاء العالم 008821622775627.

مسابقة الحلم 2021

ويتم الاعلان عن صاحب الحظ الكبير علي قناة ام بي سي MBC مع الاعلامي العربي الشهير مصطفى الأغا، وذلك حيث يتم السحب بصورة مباشرة أمام أعين الجمهور لضمان المصداقية والشفافية والنزاهة في سحب إسم الفائز.